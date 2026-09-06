به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در زیست‌بوم فناوری کشور گفت: حدود ۲ هزار محصول تحریمی در پارک‌های علم و فناوری تولید می‌شود و این محصولات بخشی از نیازهای راهبردی کشور را تأمین می‌کنند.

حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگویی با اشاره به نقش فناوری در تأمین نیازهای کشور اظهار داشت: امروز با یک چرخه تکمیل‌شده در آموزش، پژوهش و فناوری مواجه هستیم؛ چرخه‌ای که از آموزش آغاز می‌شود، به پژوهش می‌رسد و پژوهش نیز به فناوری و تولید محصول منجر می‌شود.

وی افزود: آموزش باعث ایجاد توانمندی برای پژوهش می‌شود و پژوهش نیز از یک طرف بر آموزش اثر می‌گذارد و از طرف دیگر بخشی از دستاوردهای آن به تولید علم و بخشی نیز به فناوری تبدیل می‌شود.

*رشد سهم ایران در تولید علم جهان

وزیر علوم با اشاره به رشد سهم ایران در تولید علم جهان گفت: پیش از انقلاب اسلامی شاید یک‌صدم تولید علم دنیا سهم ایران بود، اما امروز سهم کشور به حدود ۲ درصد رسیده است. بنابراین دیگر فقط مصرف‌کننده علم نیستیم و در تولید علم جهانی نقش داریم.

سیمایی‌صراف ادامه داد: پژوهش‌های ما فقط به تولید علم و مرجعیت علمی بسنده نکرده‌اند، بلکه بخشی از آنها به فناوری منجر شده است. در حال حاضر بیش از ۱۶۰ هزار فناور در کشور فعالیت می‌کنند و حداقل ۵۰ هزار محصول در پارک‌های علم و فناوری تولید می‌شود.

وی با اشاره به نقش این محصولات در تأمین نیازهای کشور تصریح کرد: بخشی از این محصولات، نیازهای راهبردی کشور را تأمین می‌کنند و حدود ۲ هزار محصول از محصولات تولیدشده، محصولاتی هستند که مشمول تحریم بوده‌اند.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: اگر امروز فناوران و فناوری را نداشتیم، برای تأمین این ۲ هزار محصول تحریمی باید به دنبال راه دیگری می‌رفتیم؛ اما امروز این محصولات در داخل کشور تولید می‌شوند.

سیمایی‌صراف با اشاره به گردش مالی پارک‌های علم و فناوری گفت: گردش مالی پارک‌ها چندین همت است و فکر می‌کنم بیش از ۲۰ همت گردش مالی دارند. این موضوع نشان می‌دهد که چرخه علم، پژوهش و فناوری از تولید علم عبور کرده و به تولید محصول و ارزش اقتصادی رسیده است.

وی تأکید کرد: امروز فناوری و توانمندی فناوران به یکی از پشتوانه‌های مهم کشور تبدیل شده است و اگر این ظرفیت‌ها نبود، تأمین بسیاری از نیازهای راهبردی کشور، به‌ویژه محصولات مشمول تحریم، با دشواری جدی مواجه می‌شد.

وزیر علوم در پایان گفت: این چرخه تکمیل‌شده آموزش، پژوهش و فناوری، امروز بخشی از توانمندی کشور را شکل داده و در عرصه‌های مختلف، از جمله دفاع از کشور که امروز موجب افتخار ایران در دنیاست، نقش مهمی ایفا می‌کند.

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