محاکمه علمای دینی در بحرین «نمایشی ضعیف» و فاقد عدالت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ شیخ حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، در واکنش به محاکمه علمای دینی، نظام آل‌خلیفه را مورد انتقاد قرار داد و این محاکمه‌ها را نمایشی ضعیف توصیف کرد که هرچه مراحل آن پیش می‌رود، ضعف و فاصله آن از عدالت بیش از پیش آشکار می‌شود.

وی مقام‌های بحرینی را متهم کرد که متهمان را تحت بازجویی‌های اجباری قرار داده و روند محاکمه آنها را بدون برخورداری از تضمین‌های لازم برای دفاع برگزار می‌کنند.

الدیهی همچنین گفت که احکام قضایی در بحرین به جای آنکه تابع قانون باشند، تحت تأثیر خواست سیاسی کینه‌توزانه قرار گرفته‌اند.

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