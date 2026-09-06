حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل صبح امروز یکشنبه بار دیگر هشدارهایی را صادر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل مدعی شد حزب‌الله با شلیک دو پهپاد بمب‌گذاری‌شده به سمت نیروهای این رژیم در جنوب لبنان، توافق آتش‌بس را نقض کرده است.

«ایلا واویه»، سخنگوی ارتش اسرائیل، در هشداری فوری خطاب به شهروندان لبنان، به‌ویژه ساکنان شهرک نبطیه، اعلام کرد: در پی نقض آشکار توافق آتش‌بس از سوی سازمان حزب‌الله و شلیک یک پهپاد بمب‌گذاری‌شده به سمت نیروهای ارتش اسرائیل، فعالیت حزب‌الله ارتش را مجبور می‌کند با قدرت علیه آن اقدام کند.

وی افزود: از تمامی ساکنان حاضر در ساختمان مشخص‌شده با رنگ قرمز در نقشه پیوست و ساختمان‌های مجاور آن می‌خواهیم برای حفظ جان خود و اعضای خانواده‌شان، فوراً ساختمان و ساختمان‌های مجاور را ترک کنند و دست‌کم ۳۰۰ متر از این مناطق فاصله بگیرند.

در پی این هشدار، جنگنده‌های اسرائیلی حملات هوایی به چندین منطقه در جنوب لبنان را آغاز کردند و همزمان، مناطق جنوبی نیز هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار گرفتند.



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