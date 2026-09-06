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پوشش زنده «رویداد ملی رویش» در رادیو قرآن

۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹
کد مطلب: 1862012
پوشش زنده «رویداد ملی رویش» در رادیو قرآن

«رویداد ملی رویش» که از امروز به مدت ۳ روز در امامزاده عبدالله(ع) شهرری برگزار می‌شود، به صورت زنده و مستقیم به روی آنتن شبکه رادیویی قرآن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  مرحله نهایی رقابت قاریان نوجوان برگزیده کشور که تحت عنوان «رویداد ملی رویش» از امروز یک‌شنبه (۱۵ شهریورماه) در حرم امامزاده عبدالله(ع) شهرری، آغاز و تا سه‌شنبه (۱۷ شهریورماه) ادامه خواهد داشت، به صورت زنده و مستقیم به روی آنتن رادیو قرآن می‌رود.

در این رویداد ۴۲ قاری منتخب پسر زیر ۱۸ سال از سراسر کشور با یکدیگر رقابت خواهند کرد تا پس از داوری اجرای تلاوت‌ها، برگزیدگان این دوره معرفی و از آنها در  مراسم اختتامیه تجلیل شود.

بر اساس این گزارش، این رقابت‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۵ و ۱۶ شهریور) از ساعت ۱۴ تا ۱۹ و مراسم اختتامیه آن در روز سه‌شنبه (۱۷ شهریور) از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به صورت زنده و مستقیم از محل برگزاری مسابقات تقدیم مخاطبان شبکه رادیویی قرآن می‌شود.
 
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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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نظرات

  • لیلا ایزدی خرامه IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
    قرآن بهار دلهاست.
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  • لیلا ایزدی خرامه IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
    قرآن بهار دلهاست.
    پاسخ
  • لیلا ایزدی خرامه IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
    قرآن بهار دلهاست.
    پاسخ