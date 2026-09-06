انتقاد نماینده عراقی از تعلل در اجرای احکام اعدام محکومان داعش

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «یوسف الکلابی»، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون دولت قانون، از ریاست جمهوری و وزارت دادگستری عراق به دلیل کوتاهی این دو نهاد در اجرای احکام اعدام صادرشده علیه محکومان داعش، انتقاد کرد.

الکلابی گفت: هزاران تروریست وجود دارند که سال‌هاست به اعدام محکوم شده‌اند، اما این مجازات درباره آنها اجرا نشده است.

وی افزود: کوتاهی واقعی در اجرا نشدن این احکام از سوی ریاست جمهوری و وزارت دادگستری وجود دارد و باید درباره نهادهایی که اجرای این احکام را متوقف یا مختل می‌کنند، تحقیق و توجه لازم صورت گیرد.

این نماینده عراقی ادامه داد: ما در مجلس نمایندگان این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا نهادها و طرف‌هایی را که مانع اجرای احکام اعدام علیه تروریست‌ها می‌شوند، شناسایی کنیم.

پیش از این، نزار آمیدی، رئیس‌جمهوری عراق، در ماه اوت گذشته اعلام کرده بود که بیش از ۱۴ هزار حکم اعدام از زمان آغاز به کار وی در دفتر ریاست جمهوری انباشته شده است و در میان محکومان، اتباع خارجی نیز حضور دارند.



.......

پایان پیام/ ۲۱۸

