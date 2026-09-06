پنج شاخص یاری ولی خدا با الهام از سیره حضرت معصومه(س)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری در مراسم شام سالروز ورود کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به هجرت حضرت معصومه(س) از مدینه به ایران، این حرکت را در مسیر یاری ولی خدا و دفاع از دین دانست و پنج شاخص برای شناخت یاران واقعی ولی خدا تبیین کرد.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه معصومه(س) با هدف یاری امام رضا(ع) راهی ایران شدند، اظهار کرد: آرزوی همیشگی مؤمنان این است که در زمان پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، حضرت زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) حضور داشتند و آنان را یاری می‌کردند؛ همچنین در دعای عهد از خداوند می‌خواهیم در زمان ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) از یاران ایشان باشیم.

نصرت ولی خدا؛ امتحانی برای امروز

ماندگاری با اشاره به اینکه انسان برای رسیدن به آرزوی یاری انبیا و اولیای خدا باید در میدان امتحان الهی قرار گیرد، افزود: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید زندگی انسان عرصه آزمایش است؛ بنابراین اگر کسی آرزوی یاری ولی خدا در گذشته یا آینده را دارد، باید امروز نیز در مسیر نصرت ولی خدا قرار داشته باشد.

وی با اشاره به روایات عصر غیبت درباره مراجعه به عالمان و فقهای واجد شرایط، خاطرنشان کرد: انسان در دوران غیبت نیز می‌تواند با شناخت وظیفه و حرکت در مسیر صحیح، در شمار یاران ولی خدا قرار گیرد.

سخنران حرم مطهر با استناد به آیات پایانی سوره فتح، نخستین شاخص یاران واقعی حق را ایستادگی در برابر جبهه کفر و ظلم دانست و گفت: «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ» یکی از ویژگی‌های مؤمنانی است که در مسیر ولایت و دفاع از حق ثابت‌قدم هستند.

دفاع از مظلوم؛ شاخص دوم یاری ولی خدا

ماندگاری «رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» را دومین شاخص دانست و تصریح کرد: یاران ولی خدا در برابر مؤمنان و مظلومان اهل رحمت و خدمت هستند و در برابر ظلم و تجاوز بی‌تفاوت نمی‌مانند.

وی ادامه داد: دفاع از مظلوم محدود به جغرافیا نیست و هر انسانی که در هر نقطه‌ای از جهان مورد ظلم قرار گیرد، مؤمن باید نسبت به سرنوشت او احساس مسئولیت داشته باشد.

محبت دین؛ بالاتر از دلبستگی‌های شخصی

ماندگاری سومین شاخص را محبت خدا، دین و ولی خدا عنوان کرد و با اشاره به آیه ۲۴ سوره توبه گفت: مؤمن واقعی کسی است که محبت خدا و یاری دین را بر دلبستگی‌های شخصی مقدم بداند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از خانواده‌های شهدا افزود: در تاریخ انقلاب اسلامی نیز خانواده‌هایی وجود داشته‌اند که با وجود دلبستگی عمیق به فرزندان و اعضای خانواده، در مواقع نیاز، دفاع از دین و ارزش‌های الهی را بر منافع شخصی مقدم دانسته‌اند.

استاد حوزه و دانشگاه، چهارمین ویژگی را تواضع و رحمت در برابر مؤمنان و استقامت در برابر دشمنان دانست و اظهار کرد: یار ولی خدا در برابر مؤمنان اهل خدمت و فروتنی است، اما در برابر دشمن، از مواضع اصولی خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

مجاهدت و نترسیدن از سرزنش‌ها

ماندگاری «مجاهدت در راه خدا» را پنجمین شاخص یاران ولی خدا برشمرد و بیان کرد: مجاهدت تنها به حضور در میدان نظامی محدود نیست؛ امروز هرکس در جایگاه خود باید برای تقویت جامعه و دین تلاش کند و کارگر، مدیر، استاد، دانشجو، طلبه، کشاورز، صنعتگر و دیگر اقشار می‌توانند در مسیر خدمت و جهاد قرار گیرند.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در این مسیر گفت: تربیت نسل مؤمن و توانمند و آماده‌سازی فرزندان برای خدمت به دین و جامعه، یکی از عرصه‌های مهم مجاهدت است.

ماندگاری در ادامه با اشاره به عبارت «وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» خاطرنشان کرد: یاران واقعی ولی خدا نباید از سرزنش دشمنان یا فشارها و تهدیدها از مسیر حق بازگردند؛ استقامت، شناخت وظیفه و عمل به آن، از ویژگی‌های مهم مؤمنان در میدان امتحان است.

وی با اشاره به سیره حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: هجرت کریمه اهل‌بیت(س) از مدینه به ایران و حرکت ایشان در مسیر یاری امام رضا(ع)، الگویی ماندگار از هجرت، مجاهدت و نصرت ولی خداست و آثار این حرکت تاریخی پس از قرن‌ها همچنان در قم و در گسترش معارف اهل‌بیت(ع) استمرار دارد.