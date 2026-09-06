دستور فرار اسرائیل به شهروندان خود: اردن، مصر و قطر را فورا ترک کنید!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای داخلی رژیم صهیونیستی در آستانه آغاز تعطیلات مذهبی یهودیان، با انتشار یک بیانیه به‌روزرسانی شده، سطوح هشدارهای مسافرتی برای شهروندان خود را به شدت افزایش داد.

بر اساس این گزارش که توسط رسانه «واینت» منتشر شد، این نهاد امنیتی با اشاره به افزایش تنش‌های منطقه‌ای و آنچه «تهدیدات مستمر علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان در خارج از کشور» خوانده، از شهروندان این رژیم خواسته است تا از اقامت یا سفر به تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی خودداری کنند.

سطح چهارم هشدار؛ تخلیه فوری

شورای داخلی رژیم صهیونیستی کشورهای اردن، قطر و مصر (از جمله شبه‌جزیره سینا) و همچنین سومالی را در بالاترین سطح هشدار (سطح چهار) قرار داده است. طبق این دستورالعمل، از تمامی شهروندان اسرائیلی که در حال حاضر در این کشورها حضور دارند، خواسته شده است تا در اسرع وقت نسبت به ترک این مناطق اقدام کنند.

علاوه بر موارد فوق، این بیانیه شامل توصیه‌هایی برای خودداری از سفر به کشورهای عربستان سعودی، بنگلادش، پاکستان، افغانستان، لیبی و الجزایر نیز می‌باشد.

این نهاد امنیتی همچنین گفت با توجه به نگرانی‌های خود درباره فعالیت‌های احتمالی مرتبط با ایران و متحدانش، از وجود مخاطرات احتمالی برای شهروندان در کشورهایی همچون ترکیه، جمهوری آذربایجان و امارات متحده عربی، می‌خواهیم اتباع خود در این مناطق هوشیار شند.

.............

پایان پیام