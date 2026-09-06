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«محفل ستاره‌ها» به میدان‌های تهران می‌آید؛ ۱۰ شب ۱۰ قرار قرآنی 

۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۲
کد مطلب: 1862126
«محفل ستاره‌ها» به میدان‌های تهران می‌آید؛ ۱۰ شب ۱۰ قرار قرآنی 

همزمان با استمرار تجمعات شبانه مردم در میادین تهران، تیم «محفل ستاره‌ها» در یک برنامه ۱۰ شبِ متوالی با حضور در ۱۰ میدان پایتخت، میهمان مردم و به‌ویژه کودکان و نوجوانان خواهد بود.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  همزمان با استمرار تجمعات شبانه مردم در میادین تهران، تیم «محفل ستاره‌ها» در یک برنامه ۱۰ شبِ متوالی با حضور در ۱۰ میدان پایتخت، میهمان مردم و به‌ویژه کودکان و نوجوانان خواهد بود.

این برنامه با هدف ایجاد فضایی قرآنی، شاد و صمیمی در میان اجتماعات مردمی و با حضور چهره‌های شناخته‌شده برنامه «محفل ستاره‌ها» برگزار می‌شود.

در این برنامه، احمد ابوالقاسمی و حامد شاکرنژاد از چهره‌های قرآنی و میزبانان «محفل ستاره‌ها»، در کنار حامد مدرس و احسان مهدی، مجریان برنامه، در نقاط مختلف تهران حضور خواهند داشت و برای مردم، به‌خصوص کودکان و نوجوانان، برنامه‌های متنوعی اجرا خواهند کرد.

این رویداد از یکشنبه با حضور در میدان انقلاب آغاز می‌شود و در ادامه در ۹ میدان دیگر تهران استمرار خواهد داشت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مسیر حضور «محفل ستاره‌ها» در میادین تهران به شرح زیر است:

- یکشنبه: میدان انقلاب
- دوشنبه: میدان تجریش
- سه‌شنبه: میدان ونک
- چهارشنبه: میدان شهدا
- پنجشنبه: میدان شهرری
- جمعه: فلکه دوم صادقیه
- شنبه: میدان شهید طهرانی مقدم
- یکشنبه: میدان خراسان
- دوشنبه: میدان نبرد
- سه‌شنبه: نازی‌آباد

برنامه‌های «محفل ستاره‌ها» در این میادین از حوالی ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و در کنار حضور و همراهی با مردم، بخش‌هایی ویژه برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است.
 
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