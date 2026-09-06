به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حکم دادگاه منطقه‌ای، ساختمان مسجدی که در منطقه سهارانپور در ایالت اوتار پرادش واقع شده بود، دیروز شنبه تخریب شد. این اقدام تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که دادگاه قاضی منطقه، درخواست تجدیدنظر علیه حکم قبلی مبنی بر غیرقانونی بودن این بنا را رد کرد.

در جریان عملیات تخریب توسط بولدوزرها، مقامات ارشد از جمله فرماندار منطقه و معاون فرماندار در محل حضور داشتند. مجتمع اداری تحت تدابیر امنیتی شدید قرار گرفت و نیروهای پلیس مسلح برای کنترل اوضاع در محل مستقر شدند. لازم به ذکر است که این مسجد از شب گذشته تحت نظر و پلمب قرار گرفته بود.

پیش از این، قاضی ساتندرا کومار حکم مورخ ۱۷ ژوئیه را تأیید کرده بود که طی آن، این مسجد غیرقانونی اعلام و دستور تخریب آن صادر شده بود. طبق این حکم، ساکنان محل به دلیل تصرف غیرقانونی و سوءاستفاده از زمین‌های دولتی، ملزم به پرداخت حدود ۶.۴۱ کرور روپیه غرامت شده بودند.

این پرونده با شکایت «ویکاس تیاگی»، از هماهنگ‌کنندگان سابق سازمان «باجرانگ دال»، آغاز شد. وی مدعی شده بود که این مسجد به صورت غیرقانونی در محوطه دولتی ساخته شده و علاوه بر فعالیت‌های اداری حساس، به صورت تجاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال، طرف‌های مسلمان مدعی بودند که حکم دادگاه تنها تخلیه محل را الزامی می‌کرد، نه تخریب آن، و قصد دارند با استناد به اسناد تاریخی به دادگاه عالی شکایت کنند.

این اقدام با انتقادات گسترده رهبران اپوزیسیون هند روبرو شده است. رهبران احزاب مختلف از جمله ساجماوادی، کنگره و.... این تخریب را «شرم‌آور» و استفاده از قانون برای بی‌عدالتی خواندند. در مقابل، وزیر امور اقلیت ایالت اوتار پرادش ضمن رد این انتقادات، تأکید کرد که عملیات تخریب دقیقاً مطابق با دستور دادگاه انجام شده است.

..............

پایان پیام