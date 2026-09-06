به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ۲۵ سال پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مسلمانان آمریکا همچنان با تبعیض، سوءظن و نگاه‌های منفی روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که بر اساس پژوهش‌ها و داده‌های جدید، با وجود افزایش جمعیت و نفوذ سیاسی مسلمانان در این کشور، همچنان ادامه دارد.

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در بهار ۲۰۲۶، نگرش عمومی به اسلام در آمریکا نسبت به سال‌های پس از ۱۱ سپتامبر منفی‌تر و به‌شدت سیاسی‌تر شده است. ۴۳ درصد بزرگسالان آمریکایی معتقدند مسلمانان نسبت به دیگر آمریکایی‌ها میهن‌دوستی کمتری دارند و ۴۲ درصد نیز بر این باورند که مسلمانان آمریکا تأثیر منفی بر کشور دارند. برخی پاسخ‌دهندگان برای توضیح دیدگاه خود مستقیماً به حملات ۱۱ سپتامبر اشاره کرده‌اند؛ از جمله با عباراتی مانند «9/11»، «Twin Towers را به یاد بیاورید» و «ترس از یک حمله تروریستی دیگر در 9/11».

نگرانی درباره ارتباط اسلام و خشونت نیز همچنان در جامعه آمریکا گسترده است. از سال ۲۰۰۲ تاکنون، سهم آمریکایی‌هایی که معتقدند اسلام بیش از دیگر ادیان خشونت را تشویق می‌کند، هیچ‌گاه به کمتر از ۳۸ درصد نرسیده و در اوایل سال ۲۰۲۶ به ۵۱ درصد رسیده است. شکاف سیاسی در این زمینه نیز چشمگیر است؛ به‌طوری که ۷۶ درصد جمهوری‌خواهان و مستقلان متمایل به جمهوری‌خواهی چنین دیدگاهی دارند، در حالی که این رقم در میان دموکرات‌ها و مستقلان متمایل به دموکرات‌ها ۲۹ درصد است.

داده‌های پلیس فدرال آمریکا (FBI) نیز از تداوم فشار علیه مسلمانان حکایت دارد. شمار جرایم نفرت‌محور ضد مسلمانان که در سال ۲۰۰۱ گزارش شد، به ۴۸۱ مورد رسید؛ در حالی که این رقم در سال قبل تنها ۲۸ مورد بود. این آمار در سال‌های بعد نوسان داشته و از ۹۵ مورد در سال ۲۰۲۱ تا ۳۰۷ مورد در سال ۲۰۱۶ تغییر کرده است، اما هیچ‌گاه به سطح پیش از حملات ۱۱ سپتامبر بازنگشته است.

مسلمانان آمریکا همچنین همچنان از تجربه تبعیض سخن می‌گویند. در پژوهش تفصیلی مرکز تحقیقات پیو در سال ۲۰۱۷، مسلمانان از سوءظن، توهین و دشنام و برخوردهای تبعیض‌آمیز در فرودگاه‌ها یا از سوی نیروهای انتظامی خبر داده بودند. با این حال، در همان زمان بسیاری از آنان از حمایت دوستان و همسایگان خود نیز سخن گفتند؛ به‌گونه‌ای که در اواخر سال ۲۰۰۱، ۷۵ درصد مسلمانان گفته بودند آمریکایی‌ها با آنان محترمانه و مداراگرانه رفتار کرده‌اند، هرچند ۵۲ درصد نیز تبعیض پس از حملات را تجربه کرده بودند.

این تجربه برای همه مسلمانان یکسان نیست. مسلمانان جوان‌تر و متولد آمریکا در مقایسه با مهاجران نسل‌های قدیمی‌تر، کمتر معتقدند جامعه آمریکا با مسلمانان دوستانه رفتار می‌کند و بیشتر از تجربه تبعیض سخن می‌گویند. «یاسمین»، یکی از مسلمانان متولد آمریکا که در پژوهش پیو در سال ۲۰۱۷ با او گفت‌وگو شده بود، درباره این تفاوت نسلی گفت: «فکر می‌کنم نسل قدیمی‌تر مهاجران... قطعاً درباره این مسائل سکوت بیشتری دارند... در حالی که من اینجا متولد شده‌ام، اینجا هستم تا شرایط را تغییر دهم و آن را بهتر کنم.»

با وجود تداوم این فضای تبعیض‌آمیز، جمعیت مسلمانان آمریکا طی دو دهه گذشته بیش از دو برابر شده و اکنون حدود ۵.۵ میلیون نفر برآورد می‌شود؛ این رقم در سال ۲۰۰۷ حدود ۲.۴ میلیون نفر بود. شمار مساجد نیز از حدود ۱۲۰۰ مسجد در سال ۲۰۰۰ به نزدیک ۲۸۰۰ مسجد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. حضور سیاسی مسلمانان نیز افزایش یافته و در حالی که در سال ۲۰۰۱ هیچ مسلمانی در کنگره آمریکا حضور نداشت، اکنون چهار مسلمان در کنگره هستند و قرار است پنجمین نفر نیز به آنان بپیوندد. با این حال، اظهارات ضداسلامی همچنان در گفتمان سیاسی آمریکا دیده می‌شود؛ از جمله «چیپ روی»، نماینده جمهوری‌خواه تگزاس، که در مارس ۲۰۲۶ در شبکه «ایکس» نوشت: «دیگر هیچ مسلمانی...» و «نانسی میس»، نماینده جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، که در ماه اوت نوشت: «تک‌تک مسلمانانی که در آمریکا سمت دولتی دارند، اسب تروا و تهدیدی برای امنیت ملی و جمهوری ما هستند.»

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