آغاز ثبت نام بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت / قم باید در آزمون سراسری قرآن و عترت پیشتاز باشد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد خامه یارمدیر مرکز قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار کرد: ثبت‌نام این دوره از چهاردهم شهریورماه آغاز شده و تا چهاردهم مهرماه ادامه دارد.

خامه‌یار افزود: این آزمون یک رقابت سراسری میان استان‌های مختلف کشور و همچنین مؤسسات قرآنی است و مؤسساتی که در فرایند ثبت‌نام و برگزاری آزمون مشارکت داشته باشند، از مشوق‌ها و پاداش‌های در نظر گرفته‌شده بهره‌مند خواهند شد.

مدیر مرکز قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با بیان اینکه ثبت‌نام شرکت‌کنندگان از طریق سامانه «حمد» انجام می‌شود، گفت: افرادی که در این آزمون شرکت کرده و موفق به کسب گواهینامه شوند، گواهینامه معتبر قرآنی از مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت می‌کنند که می‌تواند در برخی موارد از جمله مربیگری و سوابق کاری مورد استفاده قرار گیرد.

وی، انسجام‌بخشی، هدایت و جهت‌دهی به محتوای فعالیت‌های آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی سراسر کشور را از اهداف اصلی این آزمون عنوان کرد و افزود: سنجش و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آموزشی مؤسسات و مراکز قرآنی کشور و همچنین ایجاد انگیزه در میان عموم مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، برای فراگیری معارف قرآن و عترت از دیگر اهداف این رویداد است.

خامه‌یار ادامه داد: یکی دیگر از اهداف این آزمون، شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای درخشان قرآنی، به‌ویژه در گروه سنی نوجوانان و جوانان است و پیش‌بینی ما این است که این گروه سنی استقبال قابل توجهی از آزمون داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت ایجادشده برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در جامعه اظهار کرد: در تجمعات و برنامه‌های شبانه اخیر، شاهد استقبال مردم از سوره مبارکه فتح و حتی حفظ این سوره توسط بسیاری از افراد بودیم؛ بنابراین باید از چنین فرصت‌هایی برای تقویت انس مردم با قرآن و هدایت این ظرفیت به سمت فعالیت‌های قرآنی هدفمند استفاده کنیم.

مدیر مرکز قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با تشریح رشته‌های این دوره از آزمون گفت: بخش «حفظ و مفاهیم قرآن» شامل ۱۳ رشته و بخش «معارف قرآن و اهل‌بیت(ع)» شامل هفت رشته است. همچنین در بخش مهارت‌های تبلیغی و ترویجی، موضوعات جدید و نوآورانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

خامه یار افزود:همچنین در این دوره، حفظ سوره مبارکه فتح به‌عنوان بخش ویژه آزمون در نظر گرفته شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند در این بخش نیز حضور داشته باشند.

وی افزود: یکی از محورهای مورد توجه در این دوره، استفاده از هوش مصنوعی در فعالیت‌های قرآنی است؛ از جمله می‌توان با استفاده از این فناوری به بازخوانی و ارائه داستان‌های قرآنی پرداخت و با خلاقیت و نوآوری، شیوه‌های جدیدی برای انتقال مفاهیم قرآن به مخاطبان ایجاد کرد.

خامه‌یار با بیان اینکه این آزمون علاوه بر ایجاد انگیزه، زمینه تغییر، تفهیم و استعدادیابی را فراهم می‌کند، گفت: ظرفیت استعدادیابی در این رویداد بسیار مهم است و می‌توان از طریق آن استعدادهای قرآنی جدید را شناسایی و برای ادامه مسیر هدایت کرد.

وی درباره نحوه برگزاری آزمون نیز گفت: آزمون بیست‌وهشتم آبان‌ماه برگزار می‌شود و اطلاعات مربوط به ثبت‌نام و نحوه شرکت در آزمون در سامانه «حمد» اعلام شده است. برخی از آزمون‌ها به صورت کتبی و حضوری و برخی دیگر به شکل الکترونیکی برگزار می‌شوند که امکان شرکت در آنها از منزل نیز وجود دارد.

خامه‌یار با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در این رویداد قرآنی خاطرنشان کرد: قم یک شهر مذهبی و قرآنی است و انتظار می‌رود در چنین برنامه‌هایی بیش از سایر استان‌ها فعال باشد. هر فردی نیز می‌تواند به اندازه توان خود در این زمینه نقش‌آفرینی کند و خانواده‌ها می‌توانند با ایجاد فضای مناسب، فرزندان خود را به حضور در این آزمون تشویق کنند.

وی همچنین خواستار مشارکت دستگاه‌های دولتی و نهادهای مردمی در حمایت از شرکت‌کنندگان شد و گفت: دستگاه‌های دولتی و نهادهای مردمی می‌توانند در کنار مجموعه برگزارکننده، بخشی از جوایز و هدایا را تأمین کنند تا انگیزه بیشتری برای حضور مردم ایجاد شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸