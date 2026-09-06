درس خارج رهبر شهید پیرامون آتش بس و قرارداد ترک جنگ (مهادنه)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بهار امسال، مراکز حوزوی در خصوص موضوعاتی نظیر آتش‌بس، غرامت، خون‌خواهی و مسائل مشابه، جلساتی را برگزار نمودند تا عالمان دینی نظریه‌های فقهی پیرامون جنگ را مطرح نمایند؛ هدف از این جلسات آن بود که جمع‌بندی مباحث صورت گرفته، به تصمیم‌گیری در مسائل سیاسی کمک کند. موسسه صدای بهار نیز مباحث مذکور را با عنوان «مسائل مرتبط با جنگ» در مدرسه فقاهت جمع آوری کرد و پاورقی‌های آن را، مستندسازی نمود.

رهبر شهید نیز در درس خارجِ جهاد، مبحث «مهادنه» (آتش‌بس و قرارداد ترک جنگ) را مطرح نموده‌اند؛ این مطالب در فصلنامه «فقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) - فارسی»، شماره ۱۱ (سال ۱۳۷۶)، در ۱۲۰ صفحه منتشر شده است.

متنِ موجود در این فصلنامه، بدون عنوان‌بندی می‌باشد. همکارانِ «ویکی‌فقه» و «مدرسه فقاهت»، عنوان‌های مناسبی را به متن مذکور افزودند و پاورقی‌ها و منابع درس را، همراه با پیوند دادن هر منبع به کتابخانه، مستندسازی نمودند. در تمامی این مراحل، محتوا و الفاظِ درس بدون هیچ‌گونه تغییری حفظ شده است؛ همچنین، هرگونه توضیحِ افزوده در متن، درون پرانتز و به‌صورت (کج‌نویس) مشخص گردیده است.

همکارانِ ویکی‌فقه، بدون تغییر در محتوا، درسِ رهبرِ شهید را به بخش‌های مختلف تقسیم نمودند تا مطالب قابل‌فهم‌تر گردد.

بخش‌ها عبارتند از:

۱. مهادنه (آتش‌بس‌ و قرارداد ترک جنگ).

۲. لزوم تعیین مدت در آتش‌بس (نقش تعیین مدت در صحت مهادنه).

۳. تعهدات پیمان آتش‌بس (شروط ضمن عقد هدنه).

۴. شرط فسخِ آتش‌بس (اشتراط حق نقض هدنه).

۵. نقش شرط باطل در آتش‌بس (تأثیر فساد شرط در صحت هدنه).

۶. اختیار بستن پیمان آتش‌بس (مرجع انعقاد هدنه).

۷. شرط گرفتنِ مال در آتش‌بس و مهادنه.

۸. پیشنهاد آتش‌بس و مهادنه.

۹. نقض آتش‌بس و مهادنه.

درس رهبر شهید از این لینک در دسترس است.

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