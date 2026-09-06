انصارالله: عربستان دشمن درجه یک یمن است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد الفرح» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: عربستان همچنان در صدر (فهرست) دشمن های یمن باقی خواهد ماند و ریاض به بسیج نیرو و تأمین مالی خود با هدف تحکیم اشغالگری، سیطره و محاصره تحمیلی بر یمن ادامه می‌دهد.

وی تصریح کرد: عربستان همچنان دشمن اول ما باقی خواهند ماند و این کشور با بسیج‌ (نیروهای خود و عناصر وابسته اش در یمن) و حمایت مالی از آنها به دنبال سیطره بر یمن است. ریاض از عناصر مزدور برای محافظت از منافع، کشتی‌ها و تأسیسات نفتی خود استفاده می‌کند.

الفرح ادامه داد: درگیری‌ها یا زد و خوردهایی که در برخی مناطق رخ می‌دهد، اصل نبرد نیست، بلکه بخشی از نبرد گسترده‌تر با عربستان سعودی است. این تحولات میدانی، جای هدف قرار دادن منافع عربستان را نخواهد گرفت.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله تأکید کرد: اهدافی که مردم یمن برای رسیدن به آن وارد این درگیری شده اند، پایان دادن به اشغالگری، لغو محاصره یمن و بازگرداندن ثروت این کشور است و تحقق این اهداف در درگیری‌ها پابرجا خواهند ماند.

وی همچنین بر ادامه معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش همه جانبه در برابر تشدید تنش همه‌جانبه تاکید کرد و حمله‌ اخیر ارتش یمن به تأسیسات آرامکو در منطقه جیزان عربستان را درسی کافی برای کسانی دانست که باید عبرت گیرند.



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