به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «هم‌آوایی اسلام و مسیحیت در اخلاق مثبت جهانی» با عنوان انگلیسی Consonance of Islam & Christianity in Positive Global Ethics، حاصل همکاری علمی جمعی از استادان و پژوهشگران مسلمان و مسیحی، پس از انتشار در کانادا وارد شبکه‌های معتبر فروش و توزیع کتاب در چند کشور شده است.

این اثر از دستاوردهای علمی «همایش بین‌المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت» است؛ برنامه‌ای علمی و بین‌دینی که در چارچوب فعالیت‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم شکل گرفت و با مشارکت پژوهشگرانی از ایران، ایالات متحده و دیگر کشورها، به بررسی ظرفیت‌های مشترک اسلام و مسیحیت در زمینه اخلاق جهانی، صلح، همزیستی، گفت‌وگوی ادیان و مواجهه با مسائل اخلاقی معاصر پرداخت.

در مقدمه نسخه علمی مجموعه تأکید شده است که نویسندگان، متفکرانی از دو سنت اسلام و مسیحیت‌اند که با مراجعه به متون مقدس دو دین، در پی تبیین زمینه‌های مشترک برای اخلاق جهانی، همدلی و کاهش تعارض میان انسان‌ها هستند.

در میان پدیدآورندگان و همکاران علمی این مجموعه نام محمد لگنهاوزن، محمدجعفر امیرمحلاتی، چارلز رندال پل، دنیس آر. کوهن، پیتر ام. سنسنیگ، حسن بوسعلیکی و محمدتقی اسلامی دیده می‌شود. ترکیب نویسندگان از ویژگی‌های شاخص کتاب است؛ زیرا پژوهشگران مسلمان ایرانی در کنار استادان و متفکران مسیحی آمریکایی و بین‌المللی به نگارش آن پرداخته‌اند. محمد لگنهاوزن در این مجموعه موضوع «تواضع فکری» را بررسی کرده، چارلز رندال پل به مسئله خیر مشترک و اختلاف اخلاقی پرداخته و دنیس کوهن و پیتر سنسنیگ از منظر سنت مسیحی موضوعات جنگ، عدم خشونت و صلح‌سازی را بررسی کرده‌اند. ساختار مطالب نسخه علمی نیز این محورهای موضوعی را به‌روشنی نشان می‌دهد.

دنیس کوهن در مقاله خود تصریح می‌کند که این پژوهش را در شیکاگو نوشته و برای ارائه در کنفرانس اخلاق در قم آماده کرده است؛ موضوع مقاله او نیز بررسی واکنش مسیحیت آمریکایی به جنگ ویتنام و مقایسه رویکردهای متفاوت نسبت به جنگ و صلح است.

نسخه نهایی کتاب در سال ۲۰۲۶ توسط Canadian International Publishing Group در کانادا منتشر شده است. این اثر ۱۹۶ صفحه دارد و با شماره استاندارد بین‌المللی ISBN 9781778990649 در بازار کتاب ثبت شده است.

یکی از نشانه‌های گسترش دسترسی بین‌المللی به این اثر، حضور آن در چند شبکه مستقل فروش کتاب است. در ایالات متحده، کتاب از طریق Walmart، Bookshop.org، ThriftBooks، Strand Book Store و AbeBooks عرضه شده است. Walmart از بزرگ‌ترین شبکه‌های خرده‌فروشی جهان است و بیش از ۱۰ هزار واحد فروش و خدمات در ۱۹ کشور دارد.

در شبکه Amazon نیز برای این کتاب صفحات محصول مستقل ایجاد شده است. از جمله، کتاب در Amazon Mexico و Amazon Australia با شناسه منطبق با ISBN-10 اثر، یعنی 1778990649، قابل مشاهده است. حضور کتاب در این دو بازار، دامنه دسترسی آن را به آمریکای شمالی و اقیانوسیه گسترش داده است.

در آلمان، کتاب در شبکه Hugendubel، یکی از زنجیره‌های بزرگ کتاب‌فروشی این کشور با بیش از ۱۰۰ شعبه، عرضه شده و فروشندگان آلمانی دیگری نیز از طریق AbeBooks آن را ارائه کرده‌اند.

در اتریش، کتاب در FALTER Shop و در سوئیس در شبکه باسابقه Orell Füssli در دسترس قرار گرفته است. در بازارهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز نسخه‌های قابل سفارش کتاب از طریق AbeBooks و IberLibro دیده می‌شود؛ هرچند بخشی از سفارش‌های این بازارها از فروشندگان مستقر در کشورهای دیگر تأمین می‌شود.

دامنه عرضه اثر به اروپا و آمریکای شمالی محدود نمانده است. در کره جنوبی، کتاب در YES24، یکی از پلتفرم‌های اصلی فروش کتاب و محصولات فرهنگی این کشور، عرضه شده و در استرالیا نیز Booktopia صفحه فروش مستقلی برای آن ایجاد کرده است.

از نظر محتوایی، کتاب به موضوعاتی چون تواضع فکری، اخلاق گفت‌وگوی دینی، صلح و عدم خشونت، اخلاق جنگ، خیر مشترک، محبت، عدالت و نحوه مواجهه با دیگری دینی می‌پردازد. مسئله محوری مجموعه آن است که مسلمانان و مسیحیان چگونه می‌توانند بدون کنار گذاشتن اختلافات اعتقادی خود، برای مسائل اخلاقی مشترک جهان معاصر زمینه همکاری پیدا کنند.

تفاوت قیمت کتاب در بازارهای بین‌المللی

بررسی قیمت‌های ثبت‌شده در فروشگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که قیمت این اثر بر حسب بازار، شیوه تأمین و سیاست فروشگاه تفاوت قابل توجهی دارد. کمترین قیمت پایه تأییدشده در زمان بررسی مربوط به ThriftBooks آمریکا با ۱۹٫۶۵ دلار و بالاترین قیمت مشاهده‌شده مربوط به Orell Füssli سوئیس با ۶۳٫۹۰ فرانک سوئیس، معادل تقریبی ۷۹ دلار آمریکا بوده است. میان این دو، Bookshop.org آمریکا کتاب را حدود ۲۳٫۳۰ دلار، فروشندگان AbeBooks آمریکا حدود ۲۵ دلار، YES24 کره جنوبی حدود ۳۵٬۶۱۰ وون و Hugendubel آلمان حدود ۴۹٫۴۹ یورو عرضه کرده‌اند. این اختلاف قیمت لزوماً ناشی از تفاوت نسخه کتاب نیست و عواملی چون هزینه تأمین، بازار مقصد، چاپ بنا به سفارش و ساختار توزیع در آن نقش دارند.

مشخصات کتاب

عنوان: Consonance of Islam & Christianity in Positive Global Ethics

ناشر: Canadian International Publishing Group

سال انتشار: ۲۰۲۶

زبان: انگلیسی

تعداد صفحات: ۱۹۶

ISBN: 9781778990649

برخی از پیوندهای عرضه بین‌المللی



Amazon Mexico:

https://www.amazon.com.mx/Consonance-Christianity-Positive-Global-Ethics/dp/1778990649



Amazon Australia:

https://www.amazon.com.au/Consonance-Christianity-Positive-Global-Ethics/dp/1778990649

Bookshop.org:

https://bookshop.org/p/books/consonance-of-islam-christianity-in-positive-global-ethics/17c7939279292721

Walmart آمریکا:

https://www.walmart.com/ip/Consonance-of-Islam-Christianity-in-Positive-Global-Ethics-Paperback/20895014821

Amazon Mexico:

https://www.amazon.com.mx/Consonance-Christianity-Positive-Global-Ethics/dp/1778990649

Amazon Australia:

https://www.amazon.com.au/Consonance-Christianity-Positive-Global-Ethics/dp/1778990649

Hugendubel آلمان:

https://www.hugendubel.de/de/taschenbuch/mohammad_jafar_amir_mahallati_muhammad_legenhausen_mohammad_taghi_eslami-consonance_of_islam_christianity_in_positive_global_ethics-54474198-produkt-details.html

Orell Füssli سوئیس:

https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1081422641

YES24 کره جنوبی:

https://www.yes24.com/product/goods/195801659

Booktopia استرالیا:

https://www.booktopia.com.au/consonance-of-islam-christianity-in-positive-global-ethics-mohammad-jafar-amir-mahallati/book/9781778990649.html

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