به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌های رسانه‌ای حاکی است «یوسف رجی»، وزیر امور خارجه لبنان، پس از دریافت هشدارهای امنیتی که منبع و ماهیت آنها اعلام نشده، دیگر به دفتر خود در ساختمان وزارت خارجه در بیروت نمی‌رود و امور کاری خود را از منزل پیگیری می‌کند.

رجی، بنا بر گزارش رسانه‌های محلی، دریافت هشدارهای امنیتی را تأیید کرده و گفته است این هشدارها مانع حضور منظم او در ساختمان وزارت خارجه شده است؛ با این حال، او درباره طرف یا نهادی که ممکن است پشت این هشدارها باشد، توضیحی نداده است.

منابع نزدیک به وزیر خارجه لبنان به رسانه‌ها گفته‌اند این هشدارها حدود دو ماه پیش دریافت شده و رجی نیز جوزف عون نخست‌وزیر، نواف سلام و دستگاه‌های مربوطه را در جریان قرار داده و خواستار تقویت تدابیر امنیتی برای خود و خانواده‌اش شده است.

تاکنون دستگاه‌های امنیتی لبنان بیانیه رسمی و مفصلی درباره سطح این تهدید یا هویت احتمالی طرف‌های پشت این هشدارها منتشر نکرده‌اند.

این منابع همچنین گفته‌اند ساختمان وزارت خارجه لبنان ورودی‌ها و خروجی‌های محدودی دارد و بر اساس ارزیابی‌هایی که در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شده، این مسئله می‌تواند رفت‌وآمد وزیر را برای رصد و زیر نظر گرفتن آسان‌تر کند.

مقام‌های لبنانی تاکنون به‌طور رسمی از وجود طرح مشخصی برای هدف قرار دادن او یا هویت عاملان احتمالی این هشدارها خبر نداده‌اند.



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