به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز(یکشنبه، ۱۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: فرا رسیدن ایام ورود شکوهمند کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر قم؛ شهر فقاهت و علم، یکی از مهمترین کانون‌های شیعه و معنویت را به ملت عزیزمان و به ویژه مردم شهید پرور قم عرض تبریک و تهنیت داریم.

هفدهم شهریور نشان داد این ملت، در راه حق و ایستادگی در برابر طاغوت و مستکبران، از هیچ فداکاری‌ دریغ نمی‌ورزد

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این روزها، یادآور حماسه‌ ماندگار مردم تهران در هفدهم شهریور و جمعه‌ سیاه سال ۵۷ است؛ روزی که خون پاک مردم توسط رژیم منحوس پهلوی در میدان شهدای تهران، بر زمین ریخت و نهال انقلاب را آبیاری کرد و نشان داد این ملت، در راه حق و ایستادگی در برابر طاغوت و مستکبران، از هیچ فداکاری‌ دریغ نمی‌ورزد.

وی افزود: میدان مبارزه‌ امروز نیز همان میدان است و ما در مسیر جهاد و مقاومت قرار داریم و در شرایطی‌ که دشمن همه‌ ظرفیتش را برای فشار بر ملت ایران به میدان آورده، با تلاش همه‌جانبه‌ ارکان کشور و ایستادگی بی‌نظیر مردم به فضل الهی پوزه‌ دشمن را در میدان جنگ اقتصادی نیز همچون میدان مبارزه‌ نظامی و میدان مبارزه‌ دیپلماسی به خاک خواهیم مالید.

با ضربات سهمگین نیروهای نظامی به پایگاه های آمریکا، سردمداران آن در شرایط استیصال قرار گرفته اند

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ایستادگی‌ و حفظ اقتدار در شرایطیست که در میانه‌ یک جنگ تمام‌عیار با تمام جبهه‌ کفر هستیم و با ضربات سهمگین نیروهای نظامی به پایگاه های آمریکا، سردمداران این کشور در شرایط استیصال قرار گرفته و با حرف‌ها و شعارهای واهی، از هوش مصنوعی برای تولید عکس و ویدیو از میدان نبرد استفاده می‌کنند.

دکتر قالیباف تصریح کرد: آمریکایی‌ها حتماً فهمیده‌اند که دوران «پاسخ‌های متناسب» به پایان رسیده است و ضربات ما در عملیات های اخیر به پایگاه‌های متجاوز، تنها یک شروع بود و اگر تا امروز نفهمیده اند تا دیر نشده باید بفهمند که قواعد بازی عوض شده است و از این پس، هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ایران، پاسخی «سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر» دریافت خواهد کرد.

مروز اصلی‌ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته در کنار میدان نظامی، امروز اصلی‌ترین نبرد ما در میدان تولید و معیشت مردم است. نوسانات شدید قیمت ارز، تورم، بیکاری و مدیریت بازار، چالش‌های اساسی هستند که به معیشت مردم فشار جدی وارد کرده و در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه‌ وحدت ملّی و امنیّت ملّی» نام گذاری شده، باید با تکیه برتولید داخلی و استفاده از ظرفیت های فناورانه‌ نخبگان جوان، برای آن‌ها تدبیر و راه‌حل کوتاه‌مدت و دائمی داشت.

دشمن با تشدید تحریم‌ها به دنبال فلج‌کردن چرخه‌ تأمین کالا و مدیریت انرژیست

وی ادامه داد: همچنین در شرایطی‌که دشمن با تشدید تحریم‌ها به دنبال فلج‌کردن چرخه‌ تأمین کالا و مدیریت انرژیست، باید با ایجاد ظرفیت های جدید مدیریت هوشمند واردات، تشویق تولید و بهره‌گیری‌ از توان نخبگان سدی در برابر طمع بیگانگان ساخت.

دکتر قالیباف تاکید کرد: مردمی که تا پای جان مقابل دشمن خونخوار آمریکایی ایستاده‌اند، سختی را تحمل می‌کنند اما سوءمدیریت و کم‌کاری را تحمل نمی‌کنند و از ما انتظار مدیریت سریع این میدان را دارند؛ و این حق مسلم مردم است.

تضعیف «انسجام درونی» و «قدرت بازدارندگی خارجی» مغایر با توصیه های موکد رهبر معظم انقلاب اسلامی است

رئیس نهاد قانونگذاری کشور بیان کرد: در این مسیر، حفظ «انسجام درونی» و «قدرت بازدارندگی خارجی» دو ابزار مهم برای مقابله با دشمن است و هرگونه سخن یا عملی که به تضعیف این دو ستون اساسی منجر شود، نه تنها خلاف تدبیر عقلانی، بلکه مغایر با توصیه های موکد رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به توصیه‌های مهم مقام معظم رهبری تصریح کرد: توصیه‌ مهم ایشان به پرهیز جدی از ضعیف نمایاندن خود و نظام، یک دستورالعمل راهبردیست که باید در تمام عرصه‌ها، مد نظر قرار گیرد.البته این بدان معنا نیست که مشکلات یا نقد عملکردها را فراموش کنیم؛ بلکه به این معناست که باید حل‌ این‌ اشکالات را در دستور کار اصلی جلسات قرار داده و برای مرتفع کردن آنها برنامه ریزی کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: روزهایی که گذشت، سالگرد شهادت شهید محمود کاوه رفیق و همسنگر و همشهری عزیز ما بود.شهید عزیزی که از زمانیکه انقلاب به پیروزی رسید در سخت ترین جبهه ها برای مقابله با ضد انقلاب حضور داشت و وقتی در منطقه ای حضور می یافت، نام او همچون مالک اشتر علی(ع) به معنی تأمین امنیت مردم برای آن منطقه بود.

دکتر قالیباف در پایان بیان کرد: یاد و خاطره‌ همه‌ شهدای انقلابِ اسلامی و جنگ های تحمیلی را گرامی میدارم و امیدوارم خداوند به برکت خون این شهدا و امام شهید امت، هرچه زودتر احساس پیروزی را در دل های مردم عزیز ایران شعله ور سازد؛وَاُخْری‌ تُحبّونَها نَصْرٌ منَ االله وَفَتْحٌ قَریبٌ وَبَشر الْمُؤْمنین./



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