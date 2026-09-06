عبدالرحمن قرضاوی با عفو رئیس جمهور امارات آزاد شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خانواده یوسف قرضاوی، پس از آزادی «عبدالرحمن قرضاوی» در پی عفو ریاست‌جمهوری امارات، از رئیس‌جمهور امارات و رئیس‌جمهور ترکیه قدردانی کردند.

صفحه عبدالرحمن یوسف قرضاوی در شبکه اجتماعی ایکس روز یکشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن از محمد بن زاید و رجب طیب اردوغان به دلیل صدور عفو ریاست‌جمهوری امارات و آزادی عبدالرحمن قرضاوی از زندان این کشور تشکر کرد.

عبدالرحمن قرضاوی پیش از این در پرونده‌ای مرتبط با اهانت به دولت امارات به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.

محمد بن زاید آل نهیان روز جمعه عبدالرحمن قرضاوی را مورد عفو قرار داد. او پیش‌تر در ۲۷ اوت ۲۰۲۶ از سوی دادگاه استیناف فدرال ابوظبی، شعبه جرایم سایبری، به اتهام جرایم انتسابی محکوم شده و به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار درهم جریمه نقدی محکوم شده بود.

قرضاوی پس از آن به امارات منتقل شد که مقام‌های لبنان او را در ابتدای سال گذشته تحویل این کشور دادند.

مقام‌های اماراتی، اتهام مطرح‌شده علیه او را ارتکاب اقداماتی که می‌تواند موجب تحریک و برهم زدن امنیت عمومی شود عنوان کرده بودند.

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