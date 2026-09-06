شیخ قبلان خطاب به جوزف عون: حفاظت از جنوب بخشی مهم از حفاظت از بیروت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، در مراسم تجلیل از ۷۰۰ نفر از حافظان برتر قرآن کریم بر ضرورت حفظ هویت ملی لبنان، حاکمیت کشور و حمایت از جنوب تأکید کرد.

شیخ قبلان گفت: موضع ما امروز ثابت است؛ موضعی ایمانی و مبتنی بر استواری، پایداری و حفاظت از این کشور است تا بر هویت ملی آن تأکید کنیم و مانع صهیونیستی‌شدن، آمریکایی‌شدن یا وارد شدن لبنان به بازی‌های منطقه‌ای و جهانی شویم.

وی افزود: امروز حاکمیت جنوب مهم‌ترین آزمون حاکمیت دولت است. آنچه امروز لازم است، بازگرداندن نوار اشغالی به جنوب است، نه واگذاری آن به صهیونیست‌ها و پروژه امنیتی آنها.

قبلان خطاب به جوزف عون گفت: لبنان یکی است و دو لبنان وجود ندارد. حفاظت از دیگری بخشی از حفاظت از خود است و حفاظت از جنوب، بخشی مهم از حفاظت از بیروت و بعبدا است.

مفتی جعفری لبنان اظهار کرد: هیچ چیز برای لبنان خطرناک‌تر از کشتن شهروندی سیاسی نیست و در این کشور خیانتی بزرگ‌تر از خیانت به مفهوم وطن و حاکمیت جنوب وجود ندارد. کسی که چنین اندیشه قرآنی و مقاومتی داشته باشد، شکست نمی‌خورد، عقب‌نشینی نمی‌کند و تضعیف نمی‌شود.



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