خبرنگاران ایرانی حوزه لبنان، جنگ روانی دشمن را جدی بگیرند/ اسرائیل به دنبال تکمیل اطلاعات و ایجاد فتنه است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- رژیم صهیونیستی به موازات حملات وحشیانه خود به جنوب لبنان جنگ روانی را آغاز کرده تا در لبنان و خارج از این کشور با ضعیف کردن روحیه مردم حامی مقاومت بتواند حزب الله را تسلیم کند.

«زینب فرحات» فعال حوزه مجازی از کشور لبنان پیرامون حواشی اخبار های منتشر شده از جنوب لبنان و تاثیر آن بر فضای سیاسی داخلی ایران در گفت و گو با ابنا چند نکته مهم را مطرح کردند.

ابنا: لطفا در خصوص اخبار منتشر شده از جبهه جنوب لبنان و منطقه علی الطاهر و اینکه چرا این منطقه از چندماه پیش بر سر زبان رسانه های دشمن افتاده توضیح دهید؟

مساله تپه «علی الطاهر» موضوع جدیدی نیست و طی دوماه گذشته این منطقه بارها در رسانه ها تکرار شده است. رسانه های حزب الله از گذشته همواره درباره تاریخچه این منطقه صحبت کردند و این تپه قبل از ۲۰۰۰ میلادی نیز یک بار اشغال شده و با عملیات موفق آمیز حزب الله به خاک لبنان بازگشته است. بعد از آزادی جنوب لبنان این تپه ها و از جمله علی الطاهر مورد بازدید عموم قرار می گرفتند و راویان درباره عملیات قدیمی حزب الله و چگونگی پیروزی نیروهای حزب الله برای آزادی این منطقه روایتگری می کردند.

در حال حاضر ما هیچ اطلاعات رسمی در رسانه‌های حزب الله نداریم که آیا حزب در این منطقه تاسیساتی دارد یا ندارد و این مساله مشی همیشگی حزب الله لبنان است که در خصوص امکانات و نیروهای راهبردی خود و مکان آن‌ها صحبتی نمی کند، چرا که مورد سوءاستفاده دشمن صهیونیستی قرار می گیرد.

اولین گروهی که از سه ماه پیش در این باره صحبت کرد خود اسرائیلی ها بودند، ممکن است دشمن از این موضوع به عنوان یک راهبرد استفاده کند تا اطلاعات جدیدی را به دست بیاورد از این رو ابتدا خبری را در رسانه ها منتشر می کنند که در فلان منطقه به تاسیساتی دست پیدا کردیم تا از طریق پیام های خصوصی در شبکه های اجتماعی بویژه واتساب و یا سایر رسانه ها به اطلاعات درست دست پیدا کنند.

هیچ یک از نیروهای رسانه ای حرفه ای مقاومت اطلاعاتی اگر هم داشته باشد در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر نمی کند، چرا که می داند اسراییل از هر منبعی برای تکمیل پازل های اطلاعاتی اش استفاده می کند تا به یک نتیجه برای شناسایی نیروهای موثر حزب الله و هدف قرار دادن آنها برسد.

شهید سید حسن نصرالله بعد از طوفان الاقصی طی یک سخنرانی اظهار کرد چنانچه اسراییلی ها تاسیسات و یا پایگاهی از حزب الله را هدف قرار دهند در روند مسیر رو به جلوی حزب الله هیچ مشکلی بوجود نمی آید و این موضوع در خصوص جایگاه ها و پایگاه های شلیک موشک نیز صدق می کند و مردم نباید نگران شوند چرا که حزب الله به زودی آن خلا را جبران می کند.

ابنا: برخی می گویند؛ چرا حزب الله نسبت به حملات اسرائیل و اشغالگری آن عملیات گسترده ای انجام نمی دهد پاسخ شما در این خصوص چیست؟

در شرایط کنونی نیز جناب شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کردند که این دوران، دوران صبوری مقاومت است و مردمی که نظاره گر اشغال روستاهایشان هستند با صبر خود حزب الله را یاری می کنند، چرا که دولت لبنان خیانت بسیار عظیمی کرده است.

اگر چه همگان منتظر اظهار نظر حزب الله هستند، اما حزب الله کار رسانه ای و جنگ روانی خود علیه دشمن را به خوبی می داند. انشاءلله فرج به زودی حاصل می شود. صبر و توکل بر خدا و اعتماد صد در صدی به حزب الله و فرماندهان حزب به زودی خبرهای شیرین پیروزی را به حامیان حزب الله می‌رساند.

ممکن است در آینده نزدیک مناطق دیگری نیز اشغال بشود از جمله روستاهای نبطیه به نظر بنده حزب الله با تمام سیاست مداران لبنانی و حاکمیت لبنان در حال اتمام حجت است که حرکت به سمت توافقنامه با اسراییل نتیجه ای جز اشغالگری نداشته است. پیام مقاومت این است که ما تا یک مرحله ای صبر می کنیم و صبوری ما روزی تمام می شود و آن روز تمام خشم خود را علیه دشمن به کار می گیریم.

ابنا: به نظر شما چرا حزب الله در این برهه زمانی سکوت اختیار کرده و بیانیه ای صادر نمی کند؟

برخی می گویند؛ چرا حزب الله بیانیه صادر نمی کند. اگر حزب الله بیانیه صادر نمی کند به این دلیل نیست که نمی تواند و یا کسی را که بیانیه صادر کند ندارد، هر زمان در حزب الله فردی شهید شود به سرعت آن را جایگزین می کند. خدا را شکر هر از چند گاهی شیخ نعیم سخنرانی می کند و هر زمان صلاح بدانند بیانیه صادر می کنند، زمانی که بیانیه صادر نمی‌کنند در واقع علیه دشمن جنگ روانی انجام می دهند.

ابنا: در شرایط کنونی رسانه های مقاومت در ایران و لبنان چگونه می توانند بر جنگ روانی دشمن پیروز شوند؟

اظهارات دشمن درباره علی الطاهر و مناطق دیگر ضد و نقیض است، مثلا اگر می گوید این منطقه سقوط کرده و اسرائیل بر آن مسلط شده ، چرا هر روز این منطقه را بمباران می‌کند، ما نمی دانیم آیا آنجا سربازان مقاومت در حال مبارزه هستند یا خیر. اسرائیل زمانی که می گوید روز سختی داشته یعنی یک در یک عملیات بزرگ در مبارزه با حزب الله داشته، اما مدتی است که آنها از این عبارت استفاده نمی کنند.

مراقب شبکه های اجتماعی و واتساب باشیم

معلوم نیست که اسرائیل چرا این منطقه را مرتب بمباران می کند، آیا اطلاعاتی از تاسیاست حزب الله دارد و یا هر کجا که گمان می کند پایگاهی هست را بمباران می کند دشمن این اطلاعات ناقص خود را به رسانه ها تزریق می کند تا بتواند اطلاعات دقیق از مناطق مهم حزب الله را به دست آورد.

سکوت حزب الله یک جنگ روانی علیه اسراییل

به نظر من سکوت حزب الله یک جنگ روانی علیه اسراییل است در چنین شرایطی وظایف اهالی رسانه مقاومت بسیار سنگین و حساس است ما نباید در چنین شرایطی ناخواسته با جنگ روانی دشمن همراهی کنیم.

استفاده از واژه اشغالگری به جای سقوط

با احترامی که برای تمام خبرنگاران ایرانی در لبنان قائل هستم باید بگویم در این چند روز ناخواسته با اصطلاحات رسانه های اسراییل هم سو شدند و از واژه «سقوط» استفاده کردند ، متاسفانه رسانه های ما خبرنگاران ایرانی در لبنان همان جمله رسانه های اسرائیل را ترجمه کردند. این کلمه بار منفی دارد و روحیه مردم لبنان را تضعیف می کند. رسانه های مقاومت لبنان روی واژه ها حساس هستند و از کلمات و عبارات دشمن استفاده نمی کنند.مثلا شهید سید عباس موسوی ۳۵ سال پیش گفت؛ اسراییل سقوط کرد، این جمله تاثیر خوبی بر روی ما داشت و به ما روحیه داد و روحیه دشمن را خراب کرد ما باید بتوانیم از واژه ها علیه دشمن استفاده کنیم .

حتی اگر این منطقه را اسراییل اشغال کرده باشد که ما اطلاعات دقیقی نداریم بازهم ما اعتماد کامل و ۱۰۰ درصدی به رهبری مقاومت داریم. زمانی که لازم باشد کاری انجام دهند فرمان می دهند حزب الله شبکه رسانه های بزرگ در اختیار دارد.

از این رو اینکه منتظر بیانیه حزب الله نباشیم و خودمان دست به تحلیل و بررسی بزنیم که معلوم نیست این تحلیل ها چقدر درست یا غلط است و یا از واژه های دشمن استفاده کنیم و یا در ایران تحولات لبنان را علیه مسائل داخلی ایران و جناح های سیاسی به کار بگیریم در میدان دشمن بازی می کنیم و این امر موجب فتنه می شود.

از تحولات لبنان علیه جناح های سیاسی داخل ایران استفاده نکنیم

مناطق اشغال شده و یا غصب شده به زودی انشاءلله آزاد می شود مثل هر مکانی در جنوب لبنان. لبنانی ها در برابراشغالگری دشمن روحیه مقاومت دارند.

استفاده از اخبار و روایت های لبنان علیه جناح های سیاسی ایران بر خلاف توصیه های حضرت آقا مقام معظم رهبری است که همگان را به حفظ وحدت فراخواندند، ایشان توصیه کردند؛ حتی اگر شفاف بودن و نقد صحیح شما علیه جناحی درست باشد این نقد درست را دشمن از آن سوء استفاده می کند.

می توانیم در جلسات داخلی گفت و گو داشته باشیم اما در فضای بین الملل باید هوشیار باشیم و متحد در یک صف با دشمن واحد در جنگ نظامی و رسانه ای بجنگیم. تا زمانی که از زبان مقامات رسمی جبهه های مقاومت سخن و پیامی صادر نشده نباید با تحلیل های شخصی ناخواسته در نقشه دشمن ایفای نقش کنیم.

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