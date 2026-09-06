به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع لبنانی گزارش می‌دهند، موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان از ساعات بامداد امروز آغاز شده و مناطق مختلفی در اطراف نبطیه هدف حملات هوایی قرار گرفته‌اند؛ حملاتی که علاوه بر برجای گذاشتن شهید و زخمی، زیرساخت‌های درمانی و غیرنظامی منطقه را نیز هدف قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی بامداد و صبح امروز حملات خود به جنوب لبنان را از سر گرفت و مناطقی از جمله کفررمان، دوحه کفررمان، النبطیه الفوقا، النبطیه التحتا و محله الراهبات را هدف حملات هوایی قرار داد.

در یکی از این حملات، یک ساختمان سه‌طبقه در شهرک عربصالیم هدف قرار گرفت. بر اساس اعلام اولیه دفاع مدنی لبنان، این حمله دست‌کم ۲ شهید و ۳ زخمی بر جای گذاشته است. ارتش رژیم صهیونیستی پیش از حمله به این ساختمان، درباره هدف قرار دادن آن هشدار داده بود.

حمله به بیمارستان صلاح غندور در منطقه النبطیه الفوقا

همزمان، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بیمارستان صلاح غندور در منطقه النبطیه الفوقا را نیز بمباران کردند.

این بیمارستان که پیش از حمله از بیماران و کارکنان تخلیه شده بود، در نتیجه حمله هوایی به‌طور کامل تخریب شد و بار دیگر مراکز درمانی در جنوب لبنان در معرض حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه این حملات مدعی شده است که موج جدید تشدید تنش پس از شلیک دو پهپاد انتحاری از سوی مقاومت لبنان به سمت نیروهای این رژیم در جنوب لبنان آغاز شده است؛ ادعایی که بهانه‌ای برای تشدید حملات هوایی علیه مناطق مختلف جنوب لبنان شده است.

این حملات در حالی ادامه دارد که ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر نیز حملات خود به مناطق جنوبی و بقاع غربی لبنان را افزایش داده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، حملات روز جمعه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور دست‌کم ۵ شهید بر جای گذاشته بود و تداوم این حملات نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه تجاوزات علیه لبنان را افزایش داده است.

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