فرهنگ، ابزار قدرتمندی برای ایجاد تفاهم است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین دوره «جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی» با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از روایتگران مؤثر ایران در عرصه بینالملل با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حجتالاسلام محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه و جمعی از هنرمندان، اصحاب رسانه و کنشگران عرصه دیپلماسی عمومی در حسینیه الزهرا (س) واقع در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
در این مراسم معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی و کشورهای جنوب گفت: دیپلماسی را محدود به یک حوزه نمیدانیم و گفتوگو، همفکری و همکاری برای دستیابی به اهداف مشترک باید در عرصههای مختلف، بهویژه دیپلماسی فرهنگی و عمومی، دنبال شود.
عارف، ضمن قدردانی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای برگزاری این مراسم و دعوت از اندیشمندان، چهرههای فرهنگی و مهمانان خارجی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، وحدت امت اسلامی و همکاری میان کشورهای اسلامی را یکی از راهبردهای اساسی خود میدانسته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مشترک فرهنگی و تمدنی کشورهای منطقه افزود: دشمنان مشترک کشورهای اسلامی همواره تلاش کردهاند میان ملتهای منطقه فاصله ایجاد کنند، اما ملتها بهتدریج اهمیت وحدت و همکاری را بیشتر درک کردهاند.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر نقش دیپلماسی عمومی و فرهنگی تصریح کرد: فرهنگ ابزار بسیار قدرتمندی برای ایجاد تفاهم میان ملتهاست و باید از ظرفیت اندیشمندان، هنرمندان، نخبگان و کنشگران فرهنگی برای تقویت ارتباط میان ملتها استفاده کرد.
عارف همچنین با اشاره به نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این سازمان با هدف تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملتها و تلاش برای تحقق مشترکات فرهنگی و انسانی شکل گرفته و اقدامات آن در معرفی فرهنگ، تمدن و ظرفیتهای انسانی ایران به جهانیان ارزشمند است.
وی با انتقاد از رویکردهای دوگانه غرب در موضوع حقوق بشر و آزادی بیان اظهار کرد: امروز بسیاری از نهادهای بینالمللی که با شعار دفاع از حقوق انسان شکل گرفتهاند، در مواردی تحت تأثیر نظام سلطه قرار دارند و برخوردهای دوگانه با کشورها و ملتها نشاندهنده فاصله میان ادعا و عمل است.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه با تکیه بر عقبه تمدنی، ظرفیتهای فرهنگی و مشترکات فراوان خود میتوانند در اصلاح ساختارهای ناعادلانه بینالمللی نقشآفرین باشند.
عارف با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران اهل جنگ نیست، اما از منافع ملی خود دفاع میکند، گفت: ما اهل گفتوگو هستیم و همواره بر تعامل حداکثری تأکید داشتهایم، اما در دفاع از منافع ملی و کشورمان به هیچ وجه کوتاه نمیآییم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین نشستها و رویدادهایی زمینهساز تفاهم، همدلی و وحدت بیشتر میان ملتها و کشورهای مختلف جهان باشد.
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