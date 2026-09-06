قاآنی: قدرت دفاعی مقاومت به حذف رژیم صهیونیستی از منطقه منجر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با اشاره به نقش حزب‌الله در معادلات لبنان و منطقه، بر تداوم قدرت و اثرگذاری مقاومت تأکید کرد و رژیم صهیونیستی را گرفتار مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق در عرصه‌های مختلف دانست.

سردار اسماعیل قاآنی با بیان اینکه حزب‌الله لبنان «درختی تنومند با ریشه‌هایی عمیق، الهی و مردمی» است، تأکید کرد این جنبش به واقعیتی تغییرناپذیر در لبنان تبدیل شده است و هر روز عزت و استقلال این کشور را تضمین خواهد کرد.

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران افزود حزب‌الله در مسیر رشد و اقتدار قرار دارد و جایگاه آن نسبت به گذشته رفیع‌تر و پرافتخارتر خواهد شد؛ موضوعی که به گفته وی نشان‌دهنده عمق نفوذ و پایگاه مردمی مقاومت در لبنان است.

قاآنی همچنین با اشاره به توانمندی‌های مقاومت اظهار کرد: قدرت عملیاتی و دفاعی مقاومت و حزب‌الله بدون تردید به حذف رژیم صهیونیستی از منطقه منجر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط داخلی رژیم صهیونیستی گفت این رژیم با بحران‌هایی عمیق و فراگیر در حوزه‌های نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی مواجه است و مجموعه این بحران‌ها، آن را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تحولات منطقه و تداوم درگیری میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت، بار دیگر نقش حزب‌الله و دیگر جریان‌های مقاومت را در معادلات امنیتی و سیاسی منطقه پررنگ کرده است.

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