به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین دوره «جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی» با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از روایتگران مؤثر ایران در عرصه بین‌الملل با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه و جمعی از هنرمندان، اصحاب رسانه و کنشگران عرصه دیپلماسی عمومی در حسینیه الزهرا (س) واقع در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی ضمن تبریک میلاد پیامبر اعظم(ص) و هفته دولت، از حضور معاون اول رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در این مراسم قدردانی کرد و گفت: برگزاری نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی را در این ایام مبارک به فال نیک می‌گیریم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران برای انتقال روایت به جهان اظهار کرد: ایران سرزمین تمدن است و از تمدن‌های کهن تاریخ به شمار می‌رود. کشورمان در حوزه میراث جهانی در زمره ۱۰ کشور نخست جهان قرار دارد و در حوزه میراث فرهنگی ناملموس نیز جایگاه چهارم جهان را داراست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تنوع اقلیمی ایران گفت: ایران سرزمین طبیعت زیباست و از تنوع اقلیمی قابل توجهی برخوردار است. این تنوع، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری کشور فراهم کرده است.

صالحی افزود: ایران در طول هزاران سال تاریخ خود، تمدن را با علم و فناوری ساخته است. از شهر سوخته و شیوه‌های کهن استحصال آب تا قنات گناباد، دانشگاه جندی‌شاپور و ربع رشیدی، همگی نشان‌دهنده پیوند عمیق علم، فناوری و تمدن در ایران هستند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی ایران در دوران معاصر اظهار کرد: ایران پیش از انقلاب در رتبه‌های پایین‌تر علمی جهان قرار داشت، اما امروز در رتبه‌های برتر علمی جهان قرار گرفته و در برخی حوزه‌های فناوری، از جمله نانوفناوری، جایگاه تک‌رقمی دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ایران در طول تاریخ سرزمین فلسفه و حکمت بوده است؛ از حکمت خسروانی تا مکتب‌های فلسفی ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا.

صالحی همچنین ایران را سرزمین عرفان و معنویت دانست و گفت: ایران در دوره پیش از اسلام و پس از آن، همواره یکی از کانون‌های مهم عرفان و معنویت بوده است.

وی با اشاره به جایگاه شعر در فرهنگ ایرانی افزود: شعر در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد و پس از اسلام به یکی از رسانه‌های عمومی و تخصصی جامعه ایرانی تبدیل شد. اگر بخواهیم ۱۰ شاعر برجسته جهانی را نام ببریم، بدون تردید فردوسی، خیام، سعدی، حافظ و مولوی در میان آنان قرار دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به تنوع هنری ایران اظهار کرد: تنوع اقلیمی، قومی و تداوم تاریخی و تمدنی، زمینه‌ساز شکل‌گیری تنوع گسترده هنری در ایران شده است و ردیف موسیقی ایرانی، تعزیه، موسیقی بخشی، نقالی، نگارگری و خوشنویسی تنها بخشی از این میراث ارزشمند هستند.

صالحی با اشاره به نقش ایرانیان در تمدن اسلامی گفت: خدمات ایرانیان به اسلام در میان ملت‌های جهان ممتاز است. ایرانیان پس از پذیرش اسلام، با تمام وجود به آن روی آوردند و در طول تاریخ نقش مهمی در گسترش دانش و فرهنگ اسلامی ایفا کردند.

وی ایران را همچنین سرزمین مدارای اجتماعی توصیف کرد و گفت: تنوع قومی، دینی و مذهبی در ایران در طول تاریخ کم‌نظیر بوده و این ظرفیت می‌تواند بخشی از روایت ایران معاصر باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ایران در طول تاریخ در برابر بیگانگان تسلیم نشده است. این روحیه تاریخی و فرهنگی یکی از ویژگی‌های مهم جامعه ایرانی است.

صالحی با اشاره به حوادث و جنگ‌های اخیر افزود: ایران در سال‌های اخیر نیز این روحیه مقاومت را به نمایش گذاشته است و این واقعیت بخشی از روایت امروز ایران است.

وی تأکید کرد: ایران ظرفیت روایتگری و تصویرگری گسترده‌ای دارد و آنچه تاکنون در این زمینه انجام شده، تنها بخشی از این ظرفیت عظیم است.

صالحی گفت: دشمنان ایران تلاش می‌کنند کشور را به انزوا ببرند و صدای ایران را در سپهر عمومی جهان محو کنند، اما ایران ظرفیت نامتناهی برای روایت در ابعاد مختلف دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قدردانی از تلاش‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و فعالان حوزه فرهنگی در داخل و خارج از کشور اظهار کرد: با وجود تلاش‌های استکبار جهانی و صهیونیسم برای محو صدای ایران، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای کشور توانسته‌اند این صدا را رساتر کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی زمینه‌ساز تصویرسازی‌هایی بهتر، جذاب‌تر و مؤثرتر از ایران باشد و از همه افرادی که طی سال‌های اخیر در مسیر روایتگری و تصویرسازی از ایران تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد.



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