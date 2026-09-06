به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری افزایش یافته، یک تحلیلگر گروه بحران بین‌المللی در نیویورک‌تایمز استدلال کرده است که مسئله فراتر از رفتار چند شهرک‌نشین افراطی است و به سیاستی گسترده‌تر برای گسترش کنترل اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی بازمی‌گردد؛ سیاستی که به نوشته این تحلیل، از حمایت بخش‌هایی از دولت و ارتش اسرائیل برخوردار است.

کرانه باختری مهم‌ترین عرصه برای اعمال کنترل اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی

در این تحلیل آمده است که کرانه باختری مهم‌ترین عرصه برای اعمال کنترل اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی به شمار می‌رود؛ منطقه‌ای که حدود ۵۰۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در کنار نزدیک به سه میلیون فلسطینی در آن زندگی می‌کنند.

نویسنده معتقد است دولت اسرائیل طی سال‌های اخیر با گسترش شهرک‌سازی، محدودیت رفت‌وآمد، تخریب منازل فلسطینیان و افزایش عملیات نظامی، کنترل خود بر این منطقه را عمیق‌تر کرده است.

این تحلیل، گروه‌های مسلح شهرک‌نشینان را صرفاً «عناصر سرکش» نمی‌داند و تأکید می‌کند که بخشی از آنها در قالب واحدهای دفاع منطقه‌ای و گروه‌های واکنش سریع فعالیت می‌کنند.

بر اساس گزارش مورد استناد این مقاله، حمایت مالی و نظامی مقامات اسرائیلی زمینه حملات شهرک‌نشینان را فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که مرز میان شهروند مسلح و نیروی نظامی در کرانه باختری بیش از گذشته کمرنگ شده است.

در بخش دیگری از این گزارش به رویدادهای اخیر در روستای قصره اشاره شده است؛ جایی که شهرک‌نشینان با ایجاد موانع و حضور در اطراف منازل فلسطینیان، محدودیت‌هایی علیه چند خانواده اعمال کرده‌اند.

در یکی از این خانه‌ها، «لؤی ابوریده»، فلسطینی دارای تابعیت آمریکایی، سکونت دارد. با وجود محکومیت این اقدامات از سوی مقام‌های اسرائیلی و سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، نویسنده معتقد است تداوم چنین اقداماتی بدون نوعی پوشش یا حمایت ساختاری از سوی دولت و ارتش اسرائیل امکان‌پذیر نیست.

سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو را عامل تشدید روند موجود

این تحلیل همچنین سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو را عامل تشدید روند موجود معرفی می‌کند و به نقش بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، در تسهیل شهرک‌سازی و تخریب منازل فلسطینیان و نیز سیاست‌های ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، در تسهیل دسترسی اسرائیلی‌ها به سلاح اشاره دارد.

بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۳ و پس از عملیات حماس، هزاران فلسطینی در نتیجه ترکیبی از حملات شهرک‌نشینان، عملیات نظامی و محدودیت‌های رفت‌وآمد و دسترسی آواره شده‌اند.

نویسنده در پایان تأکید می‌کند که کاهش خشونت شهرک‌نشینان به‌تنهایی کافی نیست و برای متوقف کردن روند تخریب زندگی فلسطینیان و تضمین حق تعیین سرنوشت آنان، فشار خارجی بر اسرائیل ضروری است.

به نوشته این تحلیل، جامعه جهانی باید ابتدا خواستار پایان فعالیت گروه‌های مسلح شهرک‌نشین و سپس برچیده شدن کلی پروژه شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری شود.

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