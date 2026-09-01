به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین دوره «جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی» با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از روایتگران مؤثر ایران در عرصه بین‌الملل صبح امروز (۱۰ شهریور ماه) با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه و جمعی از هنرمندان، اصحاب رسانه و کنشگران عرصه دیپلماسی عمومی در حسینیه الزهرا (س) واقع در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

ایمانی پور در این مراسم ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، هفته دولت و قدردانی از حضور و حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه دیپلماسی فرهنگی، طی سخنانی اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، دولتمردان و مسئولان کشور نشان دادند که در کنار ملت ایران ایستاده‌اند و مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اذعان داشته‌اند.

وی با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) افزود: امام راحل به ما جرأت ایستادن و قدرت‌مند شدن دادند و همواره بر بیان حقایق جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رسالت تأکید داشتند. ایشان «جهاد تبیین» را مورد تأکید قرار می‌دادند و تصویر ایران را دارای دو کارکرد دفعی و رفعی می‌دانستند؛ به این معنا که روایت درست از ایران می‌تواند هم دفع شر کند و مانع جنگ شود و هم به رفع شر و مشکلات کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور با تأکید بر اهمیت روایت صحیح از جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: هدف غایی نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی، شناسایی و قدردانی از راویان حقیقی ایران و مقابله با پروژه تحریف و ایران‌هراسی است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به شرایط امروز کشور تصریح کرد: تحریم در بسیاری از موارد مقدمه جنگ است و اگر بتوانیم تحریف عقاید و واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران را کنار بزنیم، می‌توان امیدوار بود که زمینه برای رفع تحریم‌ها و جلوگیری از جنگ فراهم شود.

ایمانی‌پور با بیان اینکه «این نقش روایت است»، ادامه داد: روایت صحیح و بیان حقایق ایران می‌تواند در شکل‌دهی به افکار عمومی جهان و مقابله با تصویرسازی‌های نادرست علیه کشور مؤثر باشد.

وی درباره اهداف برگزاری نخستین دوره جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی گفت: جایزه به خودی خود مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه از این جایزه چند انتظار داریم. نخست، شناخت راویان جمهوری اسلامی ایران است؛ چرا که اگر ندانیم راویان حقیقی ایران چه کسانی هستند، فرصت شبکه‌سازی، همکاری و پایدارسازی روابط با آنان را نخواهیم داشت.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: هدف دوم، قدرشناسی و حق‌شناسی از این افراد است و در نهایت، هدف غایی جایزه، مبارزه با تحریف جمهوری اسلامی ایران، بیان حقایق کشور و مقابله با پروژه ایران‌هراسی است.

ایمانی‌پور با تأکید بر اینکه ایجاد تصویر شایسته از ایران محدود به یک حوزه خاص نیست، گفت: امروز نمی‌توان میان ساحت‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی در تصویر ایران تفکیک مطلق قائل شد. همه نهادها و به‌ویژه نهادهای مردمی در ایجاد تصویر شایسته از ایران سهیم هستند.

وی افزود: مؤسسات مردم‌نهاد و «انسان‌رسانه‌ها» نقش کلیدی در تصویر ایران دارند و سهم بزرگی در دیپلماسی عمومی کشور ایفا می‌کنند؛ چرا که اساساً دیپلماسی عمومی مردم‌محور است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: این جایزه با تمرکز بر حوزه فرهنگ و دیپلماسی عمومی، از تصویرگرانی تقدیر می‌کند که به صورت مستقیم‌تر در معرفی فرهنگ و ظرفیت‌های فرهنگی ایران و دیپلماسی عمومی کشور نقش دارند و این به معنای نادیده گرفتن نقش سایر حوزه‌ها نیست.

ایمانی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و هیئت دولت از دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت: دکتر عارف همواره از حامیان و نگهبانان حوزه فرهنگ بوده‌اند و به صورت ویژه از حمایت‌های ایشان تشکر می‌کنم.

وی همچنین از سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به عنوان یکی از حامیان و مشوقان همیشگی این سازمان قدردانی کرد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تقدیر از همراهی وزارت

امور خارجه و وزیر امور خارجه، از حضور نماینده این وزارتخانه در مراسم تشکر کرد و بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در حوزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی تأکید کرد.

وی همچنین از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، حوزه‌های علمیه، جامعه المصطفی العالمیه و دیگر نهادهای همراه در این رویداد قدردانی کرد.

ایمانی‌پور در پایان از همکاران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به‌ویژه معاونت همکاری‌های علمی و فرهنگی، برای برگزاری این رویداد تشکر و بر استمرار تلاش‌ها برای تقویت دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.



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