به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پرونده ساماندهی سلاح در عراق در حالی به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی و امنیتی این کشور تبدیل شده است که دولت بغداد از ادامه گفت‌وگو با گروه‌های مقاومت خبر می‌دهد و همزمان قرار است نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق خارج شوند.

در این میان، گروه‌های مقاومت تأکید دارند که مسئله سلاح نباید به ابزاری برای فشار خارجی تبدیل شود و اصل تعیین‌کننده، حاکمیت کامل عراق بر خاک، آسمان و تصمیمات امنیتی کشور است.

رایزنی برای جلوگیری از تقابل

در همین چارچوب، گروه‌های شیعه مسلح پیشنهاد کرده‌اند «همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز به کمیته ویژه چارچوب هماهنگی برای مذاکره با دولت درباره پرونده ساماندهی سلاح بپیوندد.

این کمیته پیش از این با حضور چهره‌هایی از جمله نوری مالکی، هادی العامری و محمد شیاع السودانی تشکیل شده و مذاکرات خود با گروه‌های مقاومت را دنبال می‌کند.

علی الدفاعی، سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق، با تأیید این درخواست گفته است حمودی در دیدارهای مستقیم با رهبران گروه‌های مقاومت درباره پرونده سلاح رایزنی کرده است.

بر اساس این رایزنی‌ها، گروه‌های مقاومت اصل ساماندهی سلاح را قابل بررسی می‌دانند، اما آن را به تحقق حاکمیت کامل عراق مرتبط کرده‌اند.

«ساماندهی سلاح» نباید به درگیری داخلی منجر شود

همام حمودی نیز با تأکید بر اینکه پرونده سلاح باید از مسیر گفت‌وگو و تفاهم دنبال شود، هشدار داده است طرح این موضوع در شرایطی که منطقه همچنان با بحران‌های امنیتی مواجه است و حاکمیت عراق با تجاوزات خارجی روبه‌روست، زمان مناسبی ندارد.

وی ساماندهی سلاح را بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای تحقق حاکمیت ملی عراق دانسته و تأکید کرده است این روند باید به‌صورت مرحله‌ای، واقع‌بینانه و با تفاهم میان طرف‌های عراقی دنبال شود؛ نه اینکه به زمینه‌ای برای رویارویی دولت و گروه‌های مقاومت تبدیل شود.

خروج نیروهای خارجی؛ مطالبه اصلی مقاومت

یکی از محورهای اصلی مواضع گروه‌های مقاومت عراق، پایان حضور نیروهای خارجی در این کشور است. مقامات عراقی اعلام کرده‌اند نیروهای ائتلاف بین‌المللی و سامانه‌های پدافندی مرتبط با آن قرار است تا پایان سپتامبر از عراق خارج شوند و پس از آن، پرونده ساماندهی سلاح با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

در همین زمینه، قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست‌وزیر عراق، از پیشرفت گفت‌وگوهای دولت با گروه‌های مسلح خبر داده و گفته است پس از خروج ائتلاف، سازوکار جامعی برای قرار گرفتن سلاح‌ها تحت کنترل دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقاومت: حاکمیت عراق قابل معامله نیست

در همین حال، هادی العامری، از رهبران چارچوب هماهنگی عراق، پیش‌تر تأکید کرده بود که ساماندهی سلاح یک هدف ملی و قانونی است و نباید به درگیری میان دولت و مقاومت منجر شود.

وی تصریح کرده است تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید کاملاً عراقی باشد و هیچ طرف خارجی نباید در آن دخالت کند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد بغداد در تلاش است پرونده‌ای پیچیده را از مسیر گفت‌وگو و بدون تقابل نظامی مدیریت کند؛ مسیری که از یک سو بر تقویت اقتدار دولت عراق و ساماندهی ساختار امنیتی تأکید دارد و از سوی دیگر، خواسته گروه‌های مقاومت برای پایان حضور نیروهای خارجی و تحقق حاکمیت کامل عراق را در نظر می‌گیرد.

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