امام جمعه بغداد: عراق به دولتی نیاز دارد که مردم را نجات دهد و از حاکمیت کشور صیانت کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه سیاسی خود در چهارم سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۳ شهریور ۱۴۰۵)، با تأکید بر اینکه عراق امروز با بحران در شفافیت و مشخص بودن برنامه دولت جدید مواجه است، گفت: دولت‌سازی نباید به‌خودی‌خود هدف باشد، بلکه باید با تحقق عدالت همراه شود؛ زیرا دولتی که بدون عدالت اداره شود، هدف و فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد.

وی سپس با اشاره به اینکه آثار سیاست‌های دولت به‌روشنی در عرصه اقتصادی نمایان شده است، از تداوم برخی سیاست‌ها و اقدامات انتقاد کرد و گفت این اقدامات، فشار بیشتری بر شهروندان وارد کرده و آنان را وادار می‌کند هزینه زیان‌هایی را که دولت طی سال‌های گذشته متحمل شده است، بپردازند.

هشدار نسبت به پیامدهای بحران اقتصادی بر جامعه

آیت‌الله موسوی نسبت به پیامدهای بحران اقتصادی بر جامعه نیز هشدار داد و اظهار داشت: کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود و تعطیلی بخش‌های گسترده‌ای از بازار شده است و کالاها و خدماتی که چند سال پیش در زمره نیازهای عادی یا حتی کالاهای لوکس محسوب می‌شدند، امروز برای بخش قابل توجهی از مردم عراق دست‌نیافتنی شده‌اند.

وی افزود: تداوم فقر و مشکلات معیشتی، آثار خود را بر زندگی خانوادگی و اجتماعی نیز بر جای گذاشته و موجب افزایش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در جامعه شده است.

در عرصه سیاسی، آیت‌الله موسوی از عملکرد برخی سیاستمداران انتقاد کرد و گفت برخی از آنان به شیوه‌ای عادت کرده‌اند که بر اساس آن، در برابر بحران‌ها و فشارها عقب‌نشینی و با شرایط همراهی می‌کنند و پس از برطرف شدن بحران، بار دیگر همان رویکرد گذشته را در پیش می‌گیرند.

وی با اشاره به درخواست‌های پیشین مرجعیت عالی دینی برای تغییر این الگوی سیاسی، بر ضرورت انتخاب چهره‌ها و شخصیت‌های جدیدی تأکید کرد که مردم پیش از این تجربه منفی و نامطلوبی از عملکرد آنان نداشته باشند.

امام جمعه بغداد تصریح کرد: ملت آگاه نباید تنها سکوت اختیار کند، بلکه باید سخن بگوید، حقوق خود را مطالبه و مسئولان را مورد بازخواست قرار دهد. وی خواستار تلاش جمعی، تحت هدایت مرجعیت عالی دینی، برای ایجاد رهبری سیاسی آینده‌ای شد که از دانش، عدالت و توانایی اداره کشور و اصلاح وضعیت موجود برخوردار باشد.

انتقاد شدید از وابستگی برخی سیاستمداران به آمریکا

آیت‌الله موسوی همچنین با انتقاد شدید از آنچه وابستگی برخی سیاستمداران به آمریکا خواند، تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره مسائل مرتبط با حاکمیت عراق، از جمله موضوع انحصار سلاح در دست دولت، باید یک مسئله داخلی و عراقی باشد و نباید تحت تأثیر دیکته‌ها و فشارهای خارجی قرار گیرد.

وی درباره پیامدهای تحویل سلاح نیز هشدار داد و با طرح این پرسش که چه کسی «مصلحت عراق» را تعیین می‌کند، نسبت به این نگرانی ابراز داشت که چنین اقدامی در ادامه به فشارهایی علیه فرماندهان مقاومت و مجاهدان منجر شود و دامنه آن به تغییر ماهیت، ساختار فرماندهی، رویکرد و فرهنگ دینی الحشد الشعبی نیز کشیده شود.

امام جمعه بغداد در پایان خطبه خود تأکید کرد: مشکل اصلی عراق نه سلاح است و نه نفت، بلکه «حاکمیت و استقلال تصمیم سیاسی» است. وی خواستار تشکیل دولتی شد که واقعاً دولت مردم باشد، برای نجات شهروندان و تحقق عدالت تلاش کند و از وابستگی به قدرت‌های خارجی دور باشد.

آیت‌الله سید یاسین موسوی در پایان سخنان خود همچنین بر ضرورت اصلاح وضعیت کشور، حاکمان و ملت تأکید کرد و خواستار آن شد که مردم عراق به تمامی حقوق خود دست یابند و این کشور بتواند تصمیم‌گیری و حاکمیت مستقل خود را، دور از دخالت‌های خارجی، بازیابد.

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