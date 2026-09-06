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عون: حملات اسرائیل به جنوب لبنان از خطوط قرمز عبور کرده است

۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۰
کد مطلب: 1862255
عون: حملات اسرائیل به جنوب لبنان از خطوط قرمز عبور کرده است

رئیس‌جمهور لبنان با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور، تأکید کرد که این حملات از نقض مکرر توافق آتش‌بس فراتر رفته و این بار نهادهای دولتی و مراکز درمانی لبنان را هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به شهر نبطیه و مناطق اطراف آن، اعلام کرد که این حملات به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان و وارد آمدن خسارت سنگین به ساختمان وزارت دارایی لبنان و همچنین تخریب کامل بیمارستان غندور منجر شده است.

هدف قرار دادن نهادهای دولتی و مراکز درمانی

عون این حملات را «تشدیدی خطرناک» توصیف کرد و گفت هدف قرار دادن وزارت دارایی و مراکز بهداشتی نشان می‌دهد تجاوزات رژیم صهیونیستی دیگر محدود به ادعاهای مربوط به اهداف نظامی نیست، بلکه به نهادهای غیرنظامی و خدماتی لبنان نیز کشیده شده است.

وی با مسئول دانستن کامل رژیم صهیونیستی در قبال این حملات، از آمریکا و جامعه جهانی خواست برای توقف فوری این تجاوزات و مجازات عاملان آن وارد عمل شوند.

عون تأکید کرد که تداوم حملات، تلاش آشکاری برای مختل کردن فعالیت نهادهای دولتی و زندگی روزمره مردم لبنان است.

عون: لبنان بر تعهدات خود پایبند می‌ماند

رئیس‌جمهور لبنان در عین حال اعلام کرد که بیروت با وجود این حملات، به تعهدات خود برای حفظ حاکمیت، ثبات جنوب و امنیت شهروندان پایبند خواهد ماند.

همزمان، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ادامه یافت و مناطق مختلفی از جمله عربصالیم، کفررمان، دوحه کفررمان، نبطیه فوقا و نبطیه تحتا هدف قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان نیز از شهادت چهار نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر در آمار اولیه این حملات خبر داده است.

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