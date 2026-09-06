عون: حملات اسرائیل به جنوب لبنان از خطوط قرمز عبور کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به شهر نبطیه و مناطق اطراف آن، اعلام کرد که این حملات به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان و وارد آمدن خسارت سنگین به ساختمان وزارت دارایی لبنان و همچنین تخریب کامل بیمارستان غندور منجر شده است.

هدف قرار دادن نهادهای دولتی و مراکز درمانی

عون این حملات را «تشدیدی خطرناک» توصیف کرد و گفت هدف قرار دادن وزارت دارایی و مراکز بهداشتی نشان می‌دهد تجاوزات رژیم صهیونیستی دیگر محدود به ادعاهای مربوط به اهداف نظامی نیست، بلکه به نهادهای غیرنظامی و خدماتی لبنان نیز کشیده شده است.

وی با مسئول دانستن کامل رژیم صهیونیستی در قبال این حملات، از آمریکا و جامعه جهانی خواست برای توقف فوری این تجاوزات و مجازات عاملان آن وارد عمل شوند.

عون تأکید کرد که تداوم حملات، تلاش آشکاری برای مختل کردن فعالیت نهادهای دولتی و زندگی روزمره مردم لبنان است.

عون: لبنان بر تعهدات خود پایبند می‌ماند

رئیس‌جمهور لبنان در عین حال اعلام کرد که بیروت با وجود این حملات، به تعهدات خود برای حفظ حاکمیت، ثبات جنوب و امنیت شهروندان پایبند خواهد ماند.

همزمان، حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ادامه یافت و مناطق مختلفی از جمله عربصالیم، کفررمان، دوحه کفررمان، نبطیه فوقا و نبطیه تحتا هدف قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان نیز از شهادت چهار نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر در آمار اولیه این حملات خبر داده است.

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