به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، در سخنانی در بغداد، طرح موضوع انحصار سلاح در شرایط ملتهب منطقه و همزمان با ادامه نقض حاکمیت عراق را نادرست دانست و تأکید کرد وجود نیروهای مسلح خارجی، تهدیدی مستقیم علیه اقتدار دولت و امنیت عراق به شمار می‌رود.

حاکمیت عراق؛ فراتر از پرونده سلاح

حمودی با اشاره به جانفشانی‌های نیروهای عراقی در مبارزه با تروریسم، گفت باید پرونده انحصار سلاح از یک بحران به فرصتی تاریخی برای اجرای طرح حاکمیت ملی تبدیل شود؛ طرحی که مقابله با هرگونه تجاوز به حاکمیت عراق از سوی هر طرفی را شامل خواهد شد.

وی افزود ساماندهی سلاح تنها بخشی از یک پروژه گسترده‌تر است و باید با رویکردی واقع‌بینانه، از مسیر گفت‌وگو و به‌صورت مرحله‌ای دنبال شود.

حمودی همچنین تأکید کرد پایان حضور خارجی‌ها مطالبه‌ای ملی و قانونی است و ۳۰ سپتامبر نقطه آغاز رسمی پروژه حاکمیت کامل عراق خواهد بود.

تقویت ارتش و توان دفاعی عراق

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین از رویکرد دولت برای تقویت نقش ارتش در حفاظت از مرزها و توسعه توان پدافند هوایی استقبال کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای ارتقای توان تسلیحاتی عراق شد.

حمودی در بخش دیگری از سخنان خود بر مسئولیت تاریخی چارچوب هماهنگی در هدایت دولت و ترسیم چشم‌اندازی بلندمدت برای آینده عراق تأکید کرد و گفت همه جریان‌های ملی باید منافع مردم را بر ملاحظات حزبی مقدم بدانند؛ چرا که موفقیت نظام پارلمانی عراق در گرو همکاری و انسجام ملی است.

همچنین حمودی بر ضرورت تقویت جایگاه ارتش عراق و توانمندی‌های دفاعی کشور تأکید کرد و گفت حفاظت از مرزها، توسعه پدافند هوایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی باید در اولویت قرار گیرد تا عراق بتواند بدون اتکا به نیروهای خارجی، امنیت و حاکمیت خود را تأمین و از تصمیم ملی در برابر هرگونه تهدید خارجی صیانت کند.

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