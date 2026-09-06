به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جی‌دی ونس در نشست خبری کاخ سفید گفت آمریکا امکان خروج از منطقه خلیج فارس را دارد، اما کشورهای منطقه از واشنگتن می‌خواهند نیروهایش را حفظ کند.

وی همچنین مدعی شد ترکیه، جمهوری آذربایجان، امارات، عربستان سعودی، قطر و شماری دیگر از کشورهای منطقه، به‌صورت علنی یا محرمانه در تلاش‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری می‌کنند.

اعتراف ونس به همکاری پنهانی کشورهای منطقه با آمریکا

معاون ترامپ مدعی شد برخی از این کشورها تمایلی ندارند همکاری خود با واشنگتن را به‌صورت عمومی اعلام کنند، اما در عمل اقداماتی را برای کمک به آمریکا در اعمال فشار بر ایران انجام می‌دهند.

ونس این همکاری‌ها را در چارچوب تلاش واشنگتن برای پاسخگو کردن ایران درباره حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز توصیف کرد؛ موضوعی که آمریکا آن را بهانه‌ای برای تشدید فشارها علیه تهران قرار داده است.

وی همچنین گفت همه گزینه‌ها در برابر ایران روی میز است و دولت آمریکا فشار اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و اقدامات محرمانه را دنبال می‌کند.

ونس تأکید کرد واشنگتن تا زمانی که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف نشود، مذاکرات با ایران را از سر نخواهد گرفت و تصمیم نهایی درباره مسیر اقدام آمریکا همچنان در اختیار دونالد ترامپ است.

فشار اقتصادی در کنار تهدید نظامی

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت آمریکا همزمان سیاست فشار اقتصادی علیه ایران را تشدید کرده و مدعی است هدف آن، تحت فشار قرار دادن تهران بر سر امنیت کشتیرانی، حفاظت از بازارهای انرژی و جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای ایران است.

در همین حال، تداوم تنش‌ها در تنگه هرمز موجب کاهش شدید رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری در این آبراه راهبردی شده است.

اظهارات ونس از یک سو بر ادعای واشنگتن درباره نقش «امنیتی» آمریکا در خلیج فارس تأکید دارد و از سوی دیگر، به همکاری برخی کشورهای منطقه با سیاست‌های آمریکا علیه ایران اذعان می‌کند؛ رویکردی که نشان می‌دهد حضور نظامی آمریکا در منطقه همچنان یکی از ابزارهای اصلی واشنگتن برای اعمال فشار و مدیریت معادلات امنیتی و اقتصادی غرب آسیاست.

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