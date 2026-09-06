به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لیبی یکی از کشورهای دارای بزرگترین ذخایر نفت خام در جهان به شمار می‌رود، اما ناآرامی‌های سیاسی و امنیتی، مردم این کشور را از بهره‌مندی از درآمدهای نفتی محروم کرده است.

بر اساس گزارش الجزیره، هرج و مرج و از هم گسیختگی نهادهای دولتی، به گروه‌های فساد فرصت داده است تا از فروش غیرقانونی نفت سودهای کلانی به دست آورند، بدون آنکه سهمی به خزانه دولت برسد.

فساد؛ مانعی بزرگ بر سر راه توسعه

سعید ونیش، عضو کمیسیون اقتصادی شورای عالی دولت لیبی، تأکید کرد که آشفتگی و ضعف نهادها، زمینه‌ساز غارت میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی توسط گروه‌های فاسد شده است و این منابع به جای کمک به توسعه کشور، در جیب افراد سودجو قرار می‌گیرد.

با وجود این چالش‌ها، شرکت ملی نفت لیبی تلاش می‌کند با جذب ۳۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، تولید نفت خود را تا سال ۲۰۳۱ به ۲ میلیون بشکه در روز برساند.

مسعود سلیمان، رئیس هیأت مدیره این شرکت، اعلام کرده که از این مبلغ، ۲۰ میلیارد دلار توسط خود شرکت و ۱۶ میلیارد دلار از طریق شرکای خارجی تأمین خواهد شد.

ناجی ابوشغفه، کارشناس انرژی، بر لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انتقال نفت به جای تمرکز صرف بر افزایش تولید تأکید دارد.

وی معتقد است که بدون توسعه شبکه انتقال، افزایش تولید مؤثر نخواهد بود.

چند ماه پیش، دولت وحدت ملی و فرماندهان شرق لیبی بر سر بودجه‌ای واحد به توافق رسیدند که می‌تواند به تقویت بخش نفت و افزایش تولید کمک کند.

همچنین در ژانویه گذشته، شرکت نفت لیبی با شرکت‌های توتال‌انرژی فرانسه و کونوکو فیلیپس آمریکا، قراردادی ۲۰ میلیارد دلاری برای توسعه میادین نفتی امضا کرد.

لیبی با تولید روزانه حدود ۱.۴۳۹ میلیون بشکه نفت در ژوئن ۲۰۲۶، دومین تولیدکننده بزرگ نفت در آفریقا و عضو اوپک است. بخش قابل توجهی از منابع نفتی این کشور در منطقه شرقی واقع شده که تحت کنترل خلیفه حفتر، فرمانده نظامی شرق لیبی است.

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