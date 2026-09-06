به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هزاران فلسطینی، از جمله شمار زیادی کودک، را با قطع عضو و معلولیت مواجه کرده است، انتخاب یک نظامی سابق اسرائیلی برای تبلیغات شرکت آدیداس، خشم و اعتراض گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است؛ اقدامی که منتقدان آن را نمونه‌ای آشکار از نادیده گرفتن رنج قربانیان فلسطینی و استانداردهای دوگانه در مواجهه با جنگ غزه می‌دانند.

«شالِف بیتون»، تک‌تیرانداز سابق گردان ۹۳۱ تیپ ناحال، یکی از ۱۱ چهره انتخاب‌شده برای تبلیغ این طرح است؛ خدمتی که به افراد نیازمند تنها یک لنگه کفش اجازه می‌دهد آن را با نیمی از قیمت یک جفت کامل خریداری کنند.

بیتون در جریان جنگ سال ۲۰۲۱ علیه غزه بر اثر اصابت موشک ضدزره به یک خودروی نظامی به‌شدت مجروح شد و پس از سه سال توانبخشی و بیش از ۴۰ عمل جراحی، پای چپ خود را از دست داد.

از تبلیغ یک نظامی اسرائیلی تا موج جهانی تحریم

انتشار تبلیغ آدیداس از اواخر اوت، پس از بازنشر تصاویر آن از سوی کاربران حامی فلسطین، با اعتراض گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه شد.

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کاربران با مقایسه وضعیت بیتون با کودکان فلسطینیِ قطع‌عضو شده، این پرسش را مطرح کردند که چرا آدیداس برای نمایش این خدمت، یک نظامی اسرائیلی را برجسته کرده اما رنج قربانیان فلسطینی جنگ غزه را نادیده گرفته است؛ در همین حال، هشتگ «تحریم آدیداس» نیز با استقبال گسترده روبه‌رو شد و برخی چهره‌های شناخته‌شده نیز به این کارزار پیوستند.

آدیداس در واکنش به انتقادها اعلام کرد «خدمت کفش تک‌لنگه» یک طرح جهانی است و به‌طور اختصاصی برای نظامیان اسرائیلی طراحی نشده است.

این شرکت مدعی شد این خدمت نخستین‌بار در ژانویه ۲۰۲۶ در اروپا راه‌اندازی و سپس به بازارهای دیگری در آسیا و خاورمیانه، از جمله سرزمین‌های اشغالی، گسترش یافته است؛ با این حال منتقدان می‌گویند انتخاب بیتون برای تبلیغات در سرزمین‌های اشغالی، در سایه جنگ غزه، نمی‌تواند از زمینه سیاسی و انسانی این ماجرا جدا شود.

آدیداس و اتهام دوگانگی در برخورد با فلسطین

معترضان همچنین تصمیم آدیداس در سال ۲۰۲۴ برای کنار گذاشتن «بلا حدید»، مدل آمریکایی با تبار فلسطینی، از یک کمپین تبلیغاتی را یادآوری کرده‌اند؛ اقدامی که پس از فشار گروه‌های حامی رژیم صهیونیستی انجام شد.

از نگاه منتقدان، قرار گرفتن یک نظامی اسرائیلی در تبلیغات آدیداس در کنار حذف چهره‌ای با مواضع حامی فلسطین، نشانه‌ای از استاندارد دوگانه این شرکت است؛ انتقادهایی که همزمان با ادامه جنگ غزه و افزایش شمار قربانیان و مجروحان فلسطینی مطرح شده است.

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