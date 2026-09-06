حضور خودجوش مردم در اجتماعات، دشمن را عصبانی کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی، کارشناس دینی، روز یکشنبه در برنامه تلویزیونی «سمت خدا» با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه، این حضور را کاملاً خودجوش و از جلوه‌های مهم واکنش مردم دانست و تأکید کرد که استمرار این اجتماعات موجب عصبانیت رسانه‌های معاند شده است.

عصیانبت شبکه‌ها و رسانه‌های معاند از اجتماعات مردمی

وی با اشاره به واکنش برخی شبکه‌ها و رسانه‌های معاند به این اجتماعات اظهار کرد: این شبکه‌ها و رسانه‌های معاند به‌وضوح عصبانی هستند و حتی دو، سه روز قبل یکی از آنها می‌گفت کی تمام می‌شود؟ پس فشار بیاورید تا این تعطیل شود و این بسته شود. این نشان می‌دهد که این حضور به آنها آسیب زده و از چیزی که اتفاق افتاده، عصبانی شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی افزود: واقعاً آنها روی این حضور مردم حساب نکرده بودند و انتظار چنین اجتماعاتی را نداشتند. این اتفاق مانند ۱۹ دی است که مردم خودشان به میدان آمدند و مسئولان و روحانیون نیز به دنبال مردم حرکت کردند، نه اینکه مردم به دنبال مسئولان آمده باشند. بنابراین این اجتماعات کاملاً خودجوش شکل گرفته است.

این کارشناس دینی با اشاره به حضور خود در شماری از این اجتماعات گفت: چند شب در میدان ولیعصر(عج) تهران، گرمسار، همدان، بیرجند، قم، آشتیان و مناطق مختلف در این اجتماعات شبانه حضور یافتم. این حضور مردم چیزی است که دشمن را عصبانی کرده و نشان می‌دهد که این حرکت کارکرد و اثر خود را داشته است.

وی با قدردانی از مردم و برگزارکنندگان این اجتماعات خاطرنشان کرد: ما گاهی مراسمی داریم که برای یک یا دو هفته باید درگیر برنامه‌ریزی باشیم تا هر شب برنامه‌ای، سخنرانی، سرود یا برنامه‌های مختلف تأمین شود. خود این کار یک جهاد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی با بیان اینکه ممکن است چنین دوره‌ای در آینده تکرار نشود، گفت: شاید این اتفاق دیگر در آینده تکرار نشود و یک برهه خاص از انقلاب ما باشد که مانع از تحقق اهداف دشمن شده است. همین که دشمن را عصبانی کرده، بسیار مهم است.

ضرورت مدیریت و استمرار اجتماعات شبانه

وی بر ضرورت مدیریت و استمرار این اجتماعات تأکید کرد و افزود: درخواست من این است که این حرکت را حفظ کنیم. حتی می‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد؛ مثلاً امشب یک مسجد و فردا شب مسجد دیگری مسئولیت را بر عهده بگیرد و این برنامه استمرار داشته باشد. همچنین می‌توان تقسیم کار کرد؛ مثلاً امشب من در جلسه شما حضور پیدا کنم و فردا شب شما به کارتان برسید و من حضور داشته باشم. باید این موضوع مدیریت و تقسیم کار شود تا این صحنه خالی نشود.

این کارشناس دینی درباره علت استمرار حضور مردم نیز گفت: نکته جالبی که در این اجتماعات مشاهده می‌کنم این است که وقتی از مردم می‌پرسیم «تا کی می‌خواهید ادامه دهید؟»، تقریباً همه روی یک نکته تأکید می‌کنند و می‌گویند «تا زمانی که مقام معظم رهبری بفرمایند». نیازی نیست گوشه و کنار را نگاه کنیم؛ چون شکل‌گیری این اجتماعات از فقدان و شهادت رهبر شهید آغاز شد و اساس آن از صبح شهادت ایشان و واکنش مردم به این حادثه شکل گرفت.

وی با اشاره به اقدامات دشمن در جریان درگیری‌ها افزود: این کارهایی هم که انجام می‌دهند، نشانه استیصال است. وقتی شما به یک مجلس عروسی حمله می‌کنید، مدرسه‌ای را می‌زنید، دکل یا تأسیساتی را هدف قرار می‌دهید و راه دسترسی مردم به دارو و غذا را می‌بندید، این نشان می‌دهد که دیگر ابزار دیگری در اختیار ندارید.

این کارشناس دینی با اشاره به نمونه‌ای از دوران جنگ تحمیلی گفت: در جنگ، زمانی که صدام در عملیاتی مانند بیت‌المقدس یا فتح‌المبین شکست می‌خورد، موشک به شهرها می‌زد. این هنر نیست؛ موشک زدن به شهری که امکان دفاع از خود را ندارد، هنر محسوب نمی‌شود.

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