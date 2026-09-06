به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت فرهنگ مراکش در چارچوب رویداد «رباط، پایتخت جهانی کتاب ۲۰۲۶»، کتابخانه‌های محلی را در سه نقطه از پایتخت این کشور شامل باغ «نزهة حسان»، محوطه تاریخی «شالة» و پارک «الحسن الثانی» راه‌اندازی کرده است.

این کتابخانه‌ها که به صورت رایگان در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرند، شامل قفسه‌هایی با کتاب‌های متنوع از جمله رمان، کتاب‌های فکری، داستان‌های کودکان و دایرةالمعارف‌های علمی به زبان‌های عربی، فرانسوی و انگلیسی هستند.

به گفته ایمان بن‌عیسی، مسئول کتابخانه باغ حسان، شهروندان استقبال گسترده‌ای از این طرح داشته‌اند و برخی از بازدیدکنندگان به صورت روزانه به این کتابخانه‌ها مراجعه می‌کنند.

وی افزود: کتاب‌ها برای مطالعه رایگان در دسترس هستند و بازدیدکنندگان می‌توانند با ثبت مشخصات خود، کتاب مورد نظر را انتخاب کرده و در فضای باغ مطالعه کنند.

وزارت فرهنگ مراکش اعلام کرده است که این کتابخانه‌های سیار به دیگر نقاط شهر از جمله ایستگاه‌های تراموا و پارک‌های دیگر گسترش خواهند یافت تا کتاب در رباط در هر مکان و در دسترس همه باشد.

عبدالمنعم هراق، کتاب‌فروش و فعال فرهنگی در رباط، از این ابتکار استقبال کرده و آن را گامی برای همگانی‌سازی مطالعه دانسته است، اما در عین حال بر ضرورت حمایت از کتابفروشی‌های مستقل تأکید کرده تا این فضاهای رایگان به رقابتی نابرابر برای آن‌ها تبدیل نشود.

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