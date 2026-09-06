بازداشت ۱۰ عضو حماس توسط رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل مدعی شد که ۱۰ عضو جنبش حماس را در جریان عملیاتی در شهرک عقابا در استان طوباس در شمال شرق کرانه باختری بازداشت و تجهیزات و ادوات جنگی را منهدم کرده است.

ایلا واویه، سخنگوی ارتش اسرائیل، مدعی شد: در یک فعالیت مشترک نیروهای امنیتی و با هدایت دستگاه شاباک، نیروهای ارتش و مبارزان یگان یمام، صبح امروز یکشنبه عملیاتی را در شهرک عقابا تحت فرماندهی تیپ منشه به پایان رساندند.

وی ادعا کرد که نیروهای امنیتی در جریان این عملیات ۱۰ عضو حماس را بازداشت کردند که به گفته او، یک زیرساخت را تشکیل داده و برای پیشبرد طرح‌هایی علیه شهروندان اسرائیلی فعالیت می‌کردند.

واویه همچنین مدعی شد که نیروهای اسرائیلی در جریان این عملیات یک گلوله موشکی فاقد سکوی پرتاب پیدا کردند و آن را بلافاصله منهدم کردند.

سخنگوی ارتش اسرائیل افزود: علاوه بر این، یکی از افراد مسلح پس از بازجویی، محل اختفای تجهیزات جنگی را فاش کرد که از جمله آنها یک قبضه تفنگ M۱۶ و مقادیر زیادی مواد منفجره برای استفاده در ساخت بمب‌های دست‌ساز بود و این تجهیزات نیز بلافاصله در محل منهدم شدند.

این ادعاها از سوی ارتش اسرائیل مطرح شده و جزئیات مستقلی درباره هویت افراد بازداشت‌شده یا ادوات ادعایی ارائه نشده است.



.......

پایان پیام/ ۲۱۸

