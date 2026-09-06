به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ لئون پانه‌تا، وزیر سابق جنگ و رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، هشدار داد جنگ میان آمریکا و ایران که دونالد ترامپ بیش از ۶ ماه پیش آغاز کرده است، ممکن است ۶ ماه دیگر نیز ادامه پیدا کند.

او گفت این جنگ در معرض تبدیل شدن به یک جنگ بی‌پایان در خاورمیانه قرار دارد و چشم‌انداز روشنی برای پایان آن دیده نمی‌شود.

پانه‌تا در گفت‌وگو با گاردین گفت: آمریکا و ایران در یک بن‌بست جدی گرفتار شده‌اند و گزینه‌های بسیار محدودی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد.

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های عراق و افغانستان، هشدار داد این درگیری ممکن است به «یک جنگ شکست‌خورده دیگر» در خاورمیانه تبدیل شود. پانه‌تا گفت: «احتمال می‌دهم این جنگ بدون حل‌وفصل، ۶ ماه دیگر ادامه پیدا کند.»



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