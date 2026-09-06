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وزیر سابق جنگ آمریکا:

  ترامپ در جنگ علیه ایران خود را در بن‌بست گرفتار کرده است

۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۳
کد مطلب: 1862285
  ترامپ در جنگ علیه ایران خود را در بن‌بست گرفتار کرده است

وزیر سابق جنگ آمریکا در اظهاراتی گفت که ترامپ با جنگ علیه ایران خود را در بن‌بست گرفتار کرده است.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  لئون پانه‌تا، وزیر سابق جنگ و رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، هشدار داد جنگ میان آمریکا و ایران که دونالد ترامپ بیش از ۶ ماه پیش آغاز کرده است، ممکن است ۶ ماه دیگر نیز ادامه پیدا کند.

او گفت این جنگ در معرض تبدیل شدن به یک جنگ بی‌پایان در خاورمیانه قرار دارد و چشم‌انداز روشنی برای پایان آن دیده نمی‌شود.

پانه‌تا در گفت‌وگو با گاردین گفت: آمریکا و ایران در یک بن‌بست جدی گرفتار شده‌اند و گزینه‌های بسیار محدودی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد.

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های عراق و افغانستان، هشدار داد این درگیری ممکن است به «یک جنگ شکست‌خورده دیگر» در خاورمیانه تبدیل شود. پانه‌تا گفت: «احتمال می‌دهم این جنگ بدون حل‌وفصل، ۶ ماه دیگر ادامه پیدا کند.»


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