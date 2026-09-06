تشدید گسترده حملات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنوب لبنان شاهد تشدید گسترده حملات نظامی رژیم صهیونیستی است که با حملات هوایی به منطقه نبطیه، عربصالیم و کفررمان همراه شده است. عملیات نسف گسترده در مناطق بنی حیان، المنصوری، حداثا و میس الجبل نیز در حال انجام است و شهروندان بارها برای تخلیه مناطق هشدار داده شده‌اند.

سرتیپ حسن جونی، کارشناس نظامی و استراتژیک، در تحلیل خود از این حملات تصریح کرد که این عملیات‌های همزمان در مناطق متعدد، نشان‌دهنده رویکردی فراتر از پاسخ به حملات پهپادی حزب‌الله است و اسرائیل به دنبال تغییر کامل معادله میدانی در جنوب لبنان می‌باشد.

وی افزود که گسترش عملیات به مناطقی در شمال رود لیتانی مانند عربصالیم و کفررمان، در چارچوب توسعه عملیات در اطراف ارتفاعات استراتژیک علی‌الطاهر انجام می‌شود؛ منطقه‌ای که ارتش اسرائیل کنترل عملیاتی بر آن را اعلام کرده است.

جونی خاطرنشان کرد که منطقه عربصالیم در نزدیکی جبل الریحان و جبل الرفیع، از دیرباز یک منطقه عملیاتی و پایگاه لجستیکی مهم برای حزب‌الله بوده است.

همچنین نقشه‌های تعاملی نشان می‌دهد که عملیات نسف در منطقه بنی حیان با ارتفاع ۵۲۵ متری که بر السلوقی و الحجیر اشراف دارد، در موقعیتی استراتژیک انجام می‌شود که در جنگ‌های پیشین مناطق اصلی درگیری بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، حملات اسرائیل به مناطقی در شمال رود لیتانی از جمله نبطیه الفوقا، کفررمان، عربصالیم و عین التینه در بقاع غربی نیز گسترش یافته است که نشان‌دهنده دامنه وسیع هدف‌گذاری‌های اسرائیل است.

در مقابل، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از احتمال کاهش نیروها در منطقه زرد به «خط خاکستری» در فاصله ۲ تا ۴ کیلومتری از مرز خبر داده‌اند.

جونی تأکید کرد که اسرائیل با عملیات نسف گسترده به دنبال تغییر توپوگرافی و تبدیل چشم‌انداز طبیعی به یک جغرافیای نظامی مساعد برای خود است تا مناطق جنگلی و موانع دید را از بین برده و زیرساخت‌های حزب‌الله را تخریب کند.

این کارشناس نظامی تأکید کرد که هرگونه عقب‌نشینی اسرائیل باید با هماهنگی دولت لبنان و تضمین استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیه‌شده همراه باشد، در غیر این صورت، این مناطق به خلأ امنیتی تبدیل خواهند شد که ثبات را تهدید می‌کند.

گفتنی است، جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان از اوایل مارس گذشته تاکنون منجر به شهادت ۴۵۳۲ نفر، زخمی شدن ۱۲۳۱۸ نفر و آوارگی بیش از یک میلیون نفر شده است. همچنین نیروهای اشغالگر در جریان حملات فعلی بیش از ۱۰ کیلومتر در خاک لبنان پیشروی کرده‌اند و برخی مناطق از دهه‌ها پیش در اشغال اسرائیل است.

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