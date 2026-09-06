افزایش صادرات نفت عراق به بیش از ۳ میلیون بشکه در روز/ تلاش برای خروج از وابستگی به تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های رسمی عراق اعلام کردند که این کشور توانسته است صادرات نفت خود را به بیش از ۳ میلیون بشکه در روز افزایش دهد؛ اقدامی که در راستای افزایش تولید و تقویت توان صادراتی خارج از تنگه هرمز انجام می‌شود.

وزیر نفت عراق، باسم محمد خضیر العبادی، اعلام کرد که عراق از ابتدای سپتامبر جاری موفق به صادرات حدود ۳ میلیون بشکه نفت در روز شده است.

وی افزود که دولت قصد دارد پس از تکمیل خطوط لوله استراتژیک و منافذ صادراتی از طریق تنگه هرمز، تولید را به ۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

وزارت نفت عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که در ماه اوت گذشته، بالاترین میزان صادرات از زمان آغاز جنگ و بحران تنگه هرمز ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، صادرات نفت عراق در ماه اوت به حدود ۷۰ میلیون بشکه رسید که درآمدی معادل ۴.۵ میلیارد دلار به همراه داشته است.

سخنگوی وزارت نفت عراق، سلیم الرکابی، اعلام کرد که میانگین تولید نفت خام عراق از ۳ میلیون بشکه در روز فراتر رفته و میانگین صادرات در ماه اوت بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.

وی همچنین از صادرات روزانه حدود ۳۰ هزار متر مکعب نفت کوره خبر داد.

در کنار افزایش صادرات، عراق به دنبال تقویت گزینه‌های صادراتی خارج از تنگه هرمز است تا خطرات ناشی از اختلال در تردد دریایی را کاهش دهد.

سخنگوی وزارت نفت تأکید کرد که عراق در برنامه‌های استراتژیک خود به دنبال صادرات نفت خام از مسیرهای دریایی خارج از تنگه است تا ارزش بازاریابی نفت عراق را افزایش دهد و درآمدهای حاصل را به حداکثر برساند.

با توجه به وابستگی شدید عراق به درآمدهای نفتی برای تأمین بودجه کشور، افزایش ظرفیت تولید و صادرات و همچنین تأمین مسیرهای جایگزین، از اولویت‌های اصلی سیاست نفتی این کشور در شرایط بحرانی منطقه به شمار می‌رود.

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