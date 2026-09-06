پایان تلاش ۴ روزه برای نجات کودک الجزایری/ پیکر ایوب از چاه ۸۰ متری بیرون کشیده شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم‌های امدادرسانی پس از تلاش‌های طاقت‌فرسا و عملیات نجات فشرده‌ای که چهار روز به طول انجامید، عصر دیروز (شنبه) جسد کودک الجزایری را که در یک چاه «آرتزین» خشک در روستای «الرکنه» از توابع شهرستان غسول در استان البیض افتاده بود، پیدا کردند.

روز چهارشنبه، ایوب ۱۰ ساله به درون چاهی خشک با عمق حدود ۸۰ متر و قطر کمتر از ۴۰ سانتی‌متر سقوط کرد و رسیدن به او بسیار دشوار بود.

پدر ایوب، در مصاحبه‌ای با شبکه الشرق، جزئیات حادثه را شرح داد و گفت که پسرش پس از پا گذاشتن روی تکه‌ای چوب پوسیده که روی چاه قرار داشت، به داخل آن افتاد.

وی افزود: «وقتی به او رسیدم و شروع به صدا زدن ایوب، ایوب کردم، او پاسخ داد "بابا، من را بیرون بیاور!" و شروع به گریه کرد. من به او گفتم "گریه نکن، نیروهای امدادرسانی می‌آیند و تو را بیرون می‌آورند."»

عصر روز شنبه، مقامات الجزایری از پیدا شدن جسد بی‌جان ایوب، پس از چهار روز تلاش بی‌وقفه برای نجات او، خبر دادند.

شبکه خبری الجزیره گزارش داد، قرار است جسد این کودک ۱۰ ساله امروز (یکشنبه) در الجزایر تشییع و در زادگاه او دفن شود.

این حادثه، پنج سال پس از سقوط ریان، کودک ۵ ساله مغربی، در چاهی ۳۲ متری رخ داد که در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفته بود.

ریان نیز پس از پنج روز تلاش برای نجات، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

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