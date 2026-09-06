به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع‌) ‌سپاه از ‌کشف محموله اقلام ضدامنیتی‌ در مرزهای‌ شمالغرب خبر داد و اعلام کرد: طی یکسری اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی، محموله تجهیزات ضدامنیتی درمرز شهرستان اشنویه کشف و ضبط شد.

‌این محموله شامل ۶ قبضه سلاح کلاشینکف، ۲۸ عدد خشاب کلاشینکف، ۶ عدد سینه خشاب، ۴۵۶ عدد فشنگ خارجی، ۷۷ عدد فشنگ ثاقب، ۲۴۶ عدد فشنگ معمولی بوده که گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب با هماهنگی و هدایت سرویس های جاسوسی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی قصد داشتند جهت اقدامات خرابکارانه به مناطق عمقی کشور منتقل کنند.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه به همه عوامل خود فروخته و سردمداران آنها هشدار می دهد که با رصد مستمر اطلاعاتی گروهکهای تروریستی، با هر اقدام امنیتی بشدت برخورد و آماده پاسخ پشیمان کننده می‌باشد.

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