به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـجوکو ویدودو، رئیس‌جمهوری پیشین اندونزی، امروز (یکشنبه) در سخنرانی اصلی خود در نشست موسوم به «گفت‌وگوی صلح پنانگ» گفت که جهان برای حفظ صلح به نهادهای جهانی قدرتمندتر، میانجی‌گری جهانی قوی‌تر و دیپلماسی جهانی مؤثرتر نیاز دارد.

وی تصریح کرد که «سازمان ملل باید نظام، فرآیندها و راهبردهای خود را تغییر دهد و بازتعریف کند تا جهانی بهتر ایجاد شود» و این نهاد همچنان نقش و جایگاه مؤثری داشته باشد.

رئیس‌جمهوری پیشین اندونزی افزود: از آنجا که به نهاد جهانی قدرتمندتر، میانجی‌گری جهانی قوی‌تر و دیپلماسی جهانی قدرتمندتری برای حفظ صلح نیاز داریم، اکنون باید از نسخه قدیمی سازمان ملل عبور کنیم و نسخه جدیدی از آن، یعنی سازمان ملل ۲.۰، را بسازیم.

ویدودو با اشاره به ماهیت درهم‌تنیده مناقشات کنونی جهان اظهار داشت که پیامدهای این درگیری‌ها از مرزها فراتر می‌رود و رفاه پایدار تنها زمانی قابل دستیابی است که کشورها به جای مناقشه، صلح، به جای رقابت، همکاری و به جای تفرقه، مشارکت را انتخاب کنند.

وی تأکید کرد: یک نکته مهم وجود دارد که باید به خاطر بسپاریم: هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی موفق شود، هیچ ملتی نمی‌تواند در وضعیت درگیری به شکوفایی برسد و هیچ صلحی بدون اعتماد ایجاد نمی‌شود.

«گفت‌وگوی صلح پنانگ» با موضوع «پیوند تمدن‌ها در جهانی چندقطبی» به مدت دو روز برگزار می‌شود و رویداد اصلی مجموعه کنفرانس‌های «اجتماع جهانی محله‌های چینی» (CWC) به شمار می‌رود. حدود ۲۰۰ نماینده در این نشست گردهم آمده‌اند تا درباره صلح، همکاری و روابط میان تمدن‌ها در جهانی که بیش از پیش به سمت چندقطبی شدن حرکت می‌کند، گفت‌وگو کنند.

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