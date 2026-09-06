اعتراف رسانه صهیونیستی به انزوای دانشگاهی رژیم در اروپا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه صهیونیستی به انزوای تل آویو در حوزه دانشگاهی اعتراف و موقعیت آن را رو به وخامت توصیف کرد.

روزنامه کلکلیست امروز یکشنبه عنوان کرد که سهم اسرائیل از کمک‌های مالی تحقیقاتی معتبر اروپا به شدت کاهش یافته است و همچنین موارد گزارش شده از امتناع محققان خارجی از همکاری با موسسات اسرائیلی افزایش یافته است.

این رسانه با اشاره به اینکه مسئولان دانشگاهی هشدار دادند که عواقب آن می‌تواند فراتر از مساله بودجه باشد، افزود: موقعیت اسرائیل در معتبرترین برنامه کمک‌های مالی تحقیقاتی اروپا به شدت رو به وخامت گذاشته است.

کلکلیست در ادامه به اعلام برندگان کمک‌های مالی به محققان تازه‌کار از سوی شورای تحقیقات اروپا (ERC) در روز پنجشنبه اشاره کرد و نوشت که محققان اسرائیلی پس از دریافت مداوم حدود ۳۰ کمک هزینه در سال تا سال ۲۰۲۴، در سال ۲۰۲۵ تنها ۱۰ کمک هزینه و در سال جاری میلادی هم ۱۱ کمک هزینه دریافت کردند.

طبق این گزارش، در رده ارشد نیز تعداد دریافت‌کنندگان اسرائیلی از ۱۲ کمک هزینه در سال ۲۰۲۴ به هفت کمک هزینه در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این کاهش در بحبوحه تحریم فزاینده دانشگاهی رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد.

حذف این رژیم از برنامه «افق اروپا» (Horizon Europe) مدت‌هاست که هدف استراتژیک جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم (BDS) بوده است و اکنون جایگاه تل آویو در این برنامه به وضوح تضعیف شده است.

«ایتای آتر» یک شخصیت از دانشگاه تل‌آویو و گروه «اعتراض آکادمی»، این کاهش را تا حدی به وخامت جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی نسبت دادند.

آتر اشاره کرد که اقدامات کابینه اسرائیل در چهار سال گذشته به طور جدی به تصویر آن در جهان آسیب رسانده و این امر در کاهش تعداد کمک‌های پژوهشی از اتحادیه اروپا نیز منعکس شده است.

او هشدار داد که عواقب آن می‌تواند فراتر از کمک‌های فردی باشد. اظهارات این شخصیت دانشگاهی همچنین حاکی از آن است که بدون کمک‌های پژوهشی و همکاری اروپا، محققان بیشتری سرزمین‌های اشغالی را ترک خواهند کرد و تعداد کمتری بازخواهند گشت.

کلکلیست خاطرنشان کرد که اگر جنگ غزه و خشونت در این سرزمین‌ها ادامه یابد، دانشگاه‌های اسرائیل می‌توانند با محیط به مراتب دشوارتری روبرو شوند.

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