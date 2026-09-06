به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشته است که جمهوری‌خواهان آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند؛ چرا که از یک سو برای پیروزی به حمایت مالی و پایگاه رأی‌دهندگان دونالد ترامپ نیاز دارند و از سوی دیگر نگران‌اند محبوبیت پایین رئیس‌جمهور به شکست آنها در انتخابات منجر شود.

ترامپ هفته گذشته در ضیافتی در باغ رز کاخ سفید، حدود دو دوجین از جمهوری‌خواهان آسیب‌پذیر مجلس نمایندگان را گرد هم آورد و وعده داد شخصاً برای حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره وارد میدان شود. او گفت تا ماه نوامبر «صددرصد و تا آخر راه» در کنار این نامزدها خواهد بود و قصد دارد به ۳۵ حوزه انتخاباتی کلیدی سفر کند.

ترامپ نامحبوب؛ معضل جمهوری‌خواهان در انتخابات

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری‌خواهان تلاش دارند انتخابات پیش‌رو به همه‌پرسی درباره عملکرد ترامپ تبدیل نشود. محبوبیت رئیس‌جمهور به پایین‌ترین سطوح خود رسیده و برخی تصمیمات دولت، از جمله سیاست‌های تعرفه‌ای، کاهش هزینه‌های دولتی و جنگ با ایران، برای بخشی از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه نیز هزینه سیاسی ایجاد کرده است. ترامپ نه‌تنها تمایلی به عقب‌نشینی از مرکز کارزار انتخاباتی جمهوری‌خواهان نشان نمی‌دهد، بلکه از هوادارانش خواسته است در انتخابات «فرض کنند که او در برگه رأی حضور دارد».

این گزارش افزود، یکی از مشکلات اصلی جمهوری‌خواهان، منابع مالی گسترده ترامپ است. کمیته سیاسی او نزدیک به یک میلیارد دلار منابع مالی در اختیار دارد، اما تاکنون بخش بسیار اندکی از این پول برای انتخابات میان‌دوره‌ای هزینه شده است. ترامپ روز جمعه گفت قصد دارد بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار از این منابع را برای حمایت از جمهوری‌خواهانی که از نظر او شایسته هستند هزینه کند. با این حال، نگرانی در میان جمهوری‌خواهان افزایش یافته است؛ به‌ویژه درباره رقابت‌های انتخاباتی در ایالت‌هایی مانند کارولینای شمالی و جورجیا که ممکن است به زیان آنها پیش برود.

برخی جمهوری‌خواهان معتدل نیز تلاش کرده‌اند فاصله‌ای محدود با ترامپ ایجاد کنند. برای مثال، «مایک لاولر»، نماینده جمهوری‌خواه نیویورک، در تبلیغات انتخاباتی خود به اختلافش با ترامپ بر سر مالیات‌ها اشاره کرده است. «تام بارت»، نماینده میشیگان نیز تبلیغاتی منتشر کرده که در آن بر رأی خود برای محدود کردن اختیارات ترامپ در جنگ با ایران تأکید می‌کند. با این حال، همین نمایندگان همچنان در برنامه‌های انتخاباتی ترامپ شرکت می‌کنند و از حمایت او برخوردارند. برخی نامزدهای جمهوری‌خواه نیز تصاویر ترامپ یا اشاره به حمایت او را از وب‌سایت‌های انتخاباتی خود حذف کرده‌اند.

در مقابل، رهبران جمهوری‌خواه تلاش دارند تمرکز کارزار را بر خطر پیروزی دموکرات‌ها قرار دهند. «مایک جانسون»، رئیس مجلس نمایندگان، با متهم کردن دموکرات‌ها به گرایش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی، از رأی‌دهندگان خواسته است جمهوری‌خواهان را گزینه‌ای «عاقل و باثبات» در برابر آنها بدانند. با این حال، برخی جمهوری‌خواهان معتقدند حزب پس از دو سال حضور در قدرت، دستاوردهای قانون‌گذاری محدودی برای ارائه به رأی‌دهندگان دارد.

«دان بیکن»، نماینده جمهوری‌خواه نبراسکا، هشدار داده است که کاهش محبوبیت ترامپ می‌تواند مانند «توپ و زنجیر» به پای نامزدهای جمهوری‌خواه بسته شود. او همچنین به نارضایتی رأی‌دهندگان از تعرفه‌ها، جنگ اوکراین، ایجاد تنش با متحدان آمریکا و فضای پرآشوب سیاسی اشاره کرده است.

در مجموع، جمهوری‌خواهان در شرایطی قرار گرفته‌اند که نه می‌توانند از ترامپ فاصله کامل بگیرند و نه می‌خواهند انتخابات به همه‌پرسی درباره عملکرد او تبدیل شود. به گفته تحلیلگران، پس از یک دهه پیوند سیاسی عمیق میان ترامپ و حزب جمهوری‌خواه، تلاش برای «فرار از سایه ترامپ» بسیار دشوار شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو سرنوشت کنترل مجلس نمایندگان و سنا را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، تازه‌ترین داده‌های مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد، میزان گرایش آمریکایی‌ها به حزب دموکرات طی یک سال گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و این حزب اکنون ۱۰ درصد از جمهوری‌خواهان پیش است؛ اختلافی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که محبوبیت دونالد ترامپ، ماه‌هاست زیر ۴۰ درصد باقی مانده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد دموکرات‌ها در شماری از رقابت‌های حساس سنا، حتی در ایالت‌هایی که در سال‌های گذشته به‌شدت به ترامپ رأی داده‌اند، وضعیت رقابتی پیدا کرده‌اند.

البته گالوپ تأکید می‌کند که افزایش گرایش حزبی لزوماً به همان میزان به رأی در انتخابات تبدیل نمی‌شود؛ زیرا رأی‌دهندگان مستقل، حتی آنهایی که به یکی از دو حزب گرایش دارند، معمولاً مشارکت سیاسی و احتمال رأی‌دادن کمتری دارند. این وضعیت در سال ۲۰۲۴ برعکس بود و جمهوری‌خواهان و مستقل‌های متمایل به این حزب، برتری اندکی نسبت به دموکرات‌ها داشتند. با این حال، برتری فعلی دموکرات‌ها بسیار بیشتر از برتری‌های اخیر جمهوری‌خواهان است و به سطح سال ۲۰۲۰ نزدیک شده؛ سالی که جو بایدن به ریاست‌جمهوری رسید و دموکرات‌ها اکثریت محدودی در هر دو مجلس کنگره به دست آوردند.

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