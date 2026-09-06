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چهارمین عملیات موشکی یمن در هفته‌های اخیر؛ انهدام سه خودروی زرهی و کشته شدن فرماندهان سعودی

۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۳
کد مطلب: 1862330
چهارمین عملیات موشکی یمن در هفته‌های اخیر؛ انهدام سه خودروی زرهی و کشته شدن فرماندهان سعودی

رسانه رسمی نیروهای مسلح یمن، تصاویری از عملیات موشکی علیه اجتماع فرماندهان ارشد نیروهای سعودی در ساحل غربی این کشور منتشر کرد. این عملیات با یک موشک بالستیک بومی انجام شده و تمامی سرنشینان سه خودروی زرهی حاضر در این اجتماع را به هلاکت رسانده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یمن امروز تصاویر جدیدی از عملیات نیروهای مسلح این کشور علیه فرماندهان ارشد سعودی در نوار ساحلی غرب یمن منتشر کرد.

در این تصاویر، لحظات شناسایی و رصد دقیق فرماندهان سعودی در حالی که سوار بر سه خودروی زرهی نظامی بودند، به نمایش درآمده است. همچنین ورود یک فرمانده دیگر به جمع آنان نیز در این تصاویر ثبت شده است.

لحظه شلیک موشک بالستیک ساخت داخل و اصابت آن به خودروهای زرهی در تصاویر به‌وضوح دیده می‌شود. این اصابت، خودروهای زرهی را کاملاً منهدم کرده و به قطعات کوچکی تبدیل نموده و دود غلیظی در منطقه ساحلی که دور از سکونتگاه‌های غیرنظامی قرار دارد، برجای گذاشته است.

بر اساس گزارش‌ها، تمامی فرماندهان حاضر در این مکان که از جمله نیروهای «خائن و همکار با عربستان سعودی» توصیف شده‌اند، در این حمله کشته شده‌اند. با این ضربه، برنامه‌های آنان برای تحرکات نظامی علیه یمن و نیروهای مسلح آن خنثی شده است.

یمن تأکید کرده است که این چهارمین باری است که طی هفته‌های اخیر تصاویری از توانمندی‌های راهبردی نیروهای مسلح یمن از جمله پهپادها و موشک‌های بالستیک منتشر می‌شود.

این حملات نشان‌دهنده توان بالای نیروهای یمنی در شناسایی، رصد و هدف‌گیری دقیق فرماندهان دشمن و تداوم مقابله با متجاوزان است.

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