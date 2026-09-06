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نبیه بری:

اسرائیل جنوب لبنان را به میدان کشتار و ویرانی تبدیل کرده است

۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۷
کد مطلب: 1862335
اسرائیل جنوب لبنان را به میدان کشتار و ویرانی تبدیل کرده است

رئیس مجلس لبنان با محکوم کردن حملات و جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور، تأکید کرد که اسرائیل به هیچ‌یک از توافق‌های آتش‌بس پایبند نیست و در حال تبدیل جنوب لبنان و مردم آن به «صندوق رأی با خون» است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  نبیه بری رئیس مجلس لبنان تأکید کرد که کشتار غیرنظامیان از جمله کودکان، زنان و افراد بی‌دفاع توسط رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن اداره وزارت دارایی در شهر النبطیه جنایاتی با ماهیت و ابعادی است که در زمره جنایات تروریستی قرار می‌گیرد و باید محکوم و به‌شدت مورد اعتراض قرار گیرد.

وی افزود: اگر این اقدامات بیانگر چیزی باشد، نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با ادامه جنگ ویرانگر خود به شکلی خونین و بی‌سابقه، به‌طور قاطع ثابت کرده است که به هیچ‌یک از اشکال توافق آتش‌بس پایبند نبوده و از تمامی قواعد، توافق‌ها و تفاهمات تخطی می‌کند.

نبیه بری ادامه داد: رژیم صهیونیستی اکنون در تمامی سطوح سیاسی و نظامی خود، در حال تبدیل کردن جنوب لبنان، مردم آن و اموالشان به صندوق رأی با خون در رقابت‌های انتخاباتی پیش‌رو است؛ نبردی که در آن همه بر سر این رقابت می‌کنند که چه کسی بیشتر می‌کشد و چه کسی بیشتر ویران می‌کند.

رئیس مجلس لبنان در ادامه گفت: بار دیگر تأکید می‌کنم آنچه در جنوب رخ داده و همچنان رخ می‌دهد، همان‌قدر که مسئولیتی بین‌المللی است و نیازمند مداخله فوری برای توقف جنگ علیه لبنان و جنوب آن است، مسئولیتی ملی نیز به شمار می‌رود و از تمامی طرف‌ها می‌طلبد که در کنار جنوب بایستند، مسئله آن را مسئله همه لبنانی‌ها بدانند و دفاع از آن را دفاع از لبنان تلقی کنند.

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