لاوروف: اتهامات آلمان علیه روسیه، آغاز یک جنگ واقعی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، عصر یکشنبه در گفت‌وگو با پاول زاروبین، روزنامه‌نگار برجسته روسی، ضمن اشاره به اینکه سفرای روسیه در کشورهای اروپایی احضار شده‌اند، گفت: آنها نگران تأثیر خارجی هستند و تصمیم گرفته‌اند حادثه دیگری را به روسیه نسبت دهند. آنها یک پهپاد را در فرودگاه پیدا کردند و گفتند که روسی است، اما هیچ کس زحمت تحقیق در مورد آن را به خود نداد.

طبق گزارش خبرگزاری تاس، وزیر خارجه روسیه در ادامه خاطرنشان کرد: اتهامات آلمان علیه روسیه، اساساً آغاز یک جنگ واقعی است.

لاوروف افزود: آنها سرکنسولگری را از شهر بُن بیرون کردند و اعلام کردند که توافق را فسخ کرده‌اند. آنها در حال بستن «خانه روسیه» در برلین هستند و فکر نمی‌کنم چیز زیادی برای توضیح وجود داشته باشد که این بازی کاملاً غیرقابل قبول است و آنها دوباره جنگ می‌خواهند.

او همچنین به اظهارات فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، مبنی بر اینکه آلمان را به «قدرت نظامی پیشرو در اروپا» تبدیل خواهد کرد، واکنش نشان داد و گفت: این سیاستمدار آلمانی اساساً به روسیه اعلان جنگ می‌دهد. من شکی ندارم که تعدادی از سیاستمداران غربی که به خواست سرنوشت، خود را در سطح سیاست اروپا یافته‌اند، در مقطعی از آن خارج خواهند شد.

دولت آلمان در اول سپتامبر اعلام کرد که پس از حادثه ادعایی پهپاد در فرودگاه لایپزیگ، توافق‌نامه مربوط به فعالیت‌های «خانه روسیه» در برلین را فسخ خواهد کرد.

آلمان مسئولیت حادثه پهپادی را به روسیه نسبت داد. سفارت روسیه در برلین این اتهام را رد و این حادثه را «تحریک‌آمیز» توصیف کرد و گفت که اقدامات آلمان نشان‌دهنده تشدید جدی در روابط دوجانبه است.

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