التهاب در پی تخریب یک مسجد در هند؛ روز سیاه و حصر خانگی نماینده مسلمان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تخریب مسجد واقع در محوطه فرمانداری سهارانپور در ایالت اوتار پرادش هند، تنها به تخریب این بنا محدود نماند و به حاشیه‌ای سیاسی و حقوقی میان دولت محلی و احزاب مخالف تبدیل شد؛ از جمله «اقرا حسن»، نماینده حزب ساماج‌وادی در مجلس عوام هند، تأکید کرد که همزمان با اجرای عملیات، در منزل خود تحت حصر خانگی قرار گرفته است.

اقرا حسن، نماینده مسلمان حزب ساماج‌وادی از حوزه انتخابیه کرانه، گفت نیروهای پلیس از شب پیش مقابل خانه او در منطقه کیرانا در اوتار پرادش مستقر شدند تا مانع سفرش به سهارانپور شوند. او اظهار داشت قصد داشته برای دیدار با مقام‌های دولتی درباره مسئله مسجد و بیان نگرانی‌های مردم حوزه انتخابیه‌اش به سهارانپور برود، اما اجازه خروج از منزل را پیدا نکرد. حسن گفت: «نیروی پلیس زیادی از شب گذشته مقابل خانه‌ام در کیرانا مستقر شد و من تحت حصر خانگی قرار گرفتم تا مانع رفتنم به سهارانپور شوند.»

این نماینده پارلمان هند همچنین به نحوه برخورد مقام‌ها با پرونده مسجد اعتراض کرد و گفت پس از صدور حکم دادگاه بدوی، کل مسجد پلمپ و اطراف آن نیز با موانع امنیتی مسدود شده بود. به گفته او، این اقدامات در حالی صورت گرفت که او قصد داشت به‌عنوان نماینده مردم منطقه، نگرانی‌های آنان را با مقام‌های دولتی در میان بگذارد.

در همین حال، «عمران مسعود»، نماینده حزب کنگره از سهارانپور، تخریب مسجد را «روز سیاه» برای مردم این منطقه توصیف کرد و بیان داشت نیروهای دولتی مردم را از همه طرف محاصره کرده و برخی را در خانه‌هایشان محبوس کرده‌اند. او با تأکید بر ادامه پیگیری قضایی گفت: «ما در این نبرد خواهیم جنگید... تا جایی که لازم باشد، در دادگاه عالی و دیوان عالی.»

مسعود همچنین درباره سابقه و وضعیت حقوقی مسجد صحبت‌هایی مطرح کرد که با روایت مقام‌های محلی تفاوت دارد. او گفت مسجد پیش از سال ۱۹۱۱ وجود داشته و مالکیت آن همچنان در اسناد به نام «وحید خان» و «یعقوب خان»، زمین‌داران تحت مالکیت آنان در زمان ساخت مسجد، ثبت شده است. این نماینده حزب کنگره همچنین تأکید کرد هیئت اوقاف در پرونده به‌عنوان طرف دعوا حضور نداشته و قانون محدودیت زمانی نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

واکنش مسعود به عملکرد دولت ایالتی به اظهاراتی صریح علیه سیاست‌های آن کشیده شد. وی در همین راستا، گفت: «هیچ هندوئی از این موضوع خوشحال نخواهد شد. هیچ انسان دیگری نیز وقتی محل عبادت کسی تخریب می‌شود، خوشحال نخواهد شد.» وی در ادامه با انتقاد شدید از دولت گفت: «تنها "دستاورد" آنها این است که به مسلمانان شلیک کردند، به پای آنها شلیک کردند، خانه‌هایشان را تخریب کردند، بولدوزرها را به جان خانه‌هایشان انداختند و مدارس دینی‌شان را ویران کردند ـ همین است.»

در مقابل، «آبهیشک سینگ»، معاون بازرس کل پلیس سهارانپور، مدعی شد که مسجد از نظر مقام‌های قضایی در زمین دولتی و به‌صورت غیرقانونی ساخته شده و اقدامات انجام‌شده برای حفظ نظم عمومی بوده است. با این حال، «تنوییر احمد»، متولی مسجد، تأکید کرده بود که حکم دادگاه صرفاً مربوط به تخلیه بوده و دستور صریحی برای تخریب صادر نشده است؛ ادعایی که کمیته مدیریت مسجد بر اساس آن قصد دارد برای اعتراض به تخریب به دادگاه عالی مراجعه کند.

شایان ذکر است در دو ماه گذشته تخریب مساجد در هند شدت گرفته است و ده‌ها مسجد، مدرسه دینی، عیدگاه و زیارتگاه در چندین ایالت این کشور تخریب شده است؛ موضوعی که با واکنش‌ها و نگرانی‌های حقوقی و مدنی همراه شده است.

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