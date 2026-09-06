به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـنشست علمی «شرایط جدید جهان و مسئولیت‌های دینی ما» با حضور علما، اندیشمندان و طلاب به همت سازمان دانشجویان امامیه پاکستان در حوزه علمیه جامعة النجف شهر سکردو بلتستان پاکستان برگزار شد.

سید علی مرتضی زیدی، محقق و مبلغ پاکستانی، در این نشست به ابعاد مختلف تحولات جدید جهان، اهداف و آرمان‌های رهبر شهید، آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای، مقاومت و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، نظام جهانی تحت سلطه آمریکا و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی و دینی شیعیان پاکستان را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اهداف و آرمان‌های آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای اظهار داشت: هدف اساسی مبارزات و تلاش‌های رهبر شهید، ایجاد امتی مؤمن، عزتمند، توانمند، خودباور و مستقل بود که بتواند در برابر نظام سلطه جهانی با اقتدار و عزت ایستادگی کند.

وی خودباوری، ارتباط عمیق با خداوند، پیشرفت علمی و فناوری، نهادسازی، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های ملی و برنامه‌ریزی بلندمدت را از مهم‌ترین پایه‌های این رویکرد دانست و تأکید کرد: تحقق چنین جامعه‌ای نیازمند تلاش مستمر، تربیت نیروی انسانی توانمند و ایجاد ساختارهای مؤثر اجتماعی و فرهنگی است.

پیشرفت ایران؛ نتیجه خودباوری و اتکا به ظرفیت‌های داخلی

این استاد و مبلغ دینی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران اسلامی با وجود سال‌ها تحریم، فشارهای سیاسی و اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، توانسته است ظرفیت‌های دفاعی، علمی، صنعتی و ملی خود را به‌صورت مستمر توسعه دهد.

وی افزود: ایستادگی و دستاوردهای کنونی ایران نشان می‌دهد که یک ملت با تکیه بر اعتمادبه‌نفس، خوداتکایی و بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند در برابر فشارهای گسترده جهانی مقاومت کرده و مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.

بزرگداشت رهبر شهید باید به عمل و مسئولیت‌پذیری منجر شود

سید علی مرتضی زیدی با تأکید بر اینکه بزرگداشت رهبر شهید نباید تنها در ابراز اندوه و احساسات خلاصه شود، اظهار داشت: اقتضای حقیقی شهادت رهبر شهید، ادامه دادن مسیر و تحقق اهداف و آرمان‌های او در عرصه عمل است. برای این منظور باید در زمینه‌هایی همچون خودسازی، اهتمام به نماز و قرآن کریم، افزایش آگاهی دینی، تقویت اخلاق، کسب علم و دانش و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی تحول واقعی ایجاد کنیم.

این اندیشمند پاکستانی با اشاره به اهمیت استفاده صحیح از منابع و امکانات گفت: سرمایه‌ها و امکانات جامعه نباید در تجملات، اسراف و نمایش‌های بی‌فایده مصرف شود؛ بلکه باید برای ایجاد و تقویت مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نهادهای پایدار دینی و تربیتی به کار گرفته شود. جامعه‌ای که برای آموزش، پژوهش و تربیت نسل آینده سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌تواند در بلندمدت از وابستگی رهایی یافته و ظرفیت‌های واقعی خود را در عرصه‌های مختلف به نمایش بگذارد.

این محقق پاکستانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت شیعیان پاکستان اظهار داشت: شرایط کنونی یک فرصت مهم تاریخی برای جامعه شیعه پاکستان فراهم کرده است و باید از این فرصت به‌درستی استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه‌های محدود منطقه‌ای و محلی گفت: شیعیان در کراچی، پنجاب، بلتستان و دیگر مناطق پاکستان باید بیش از گذشته به مسئولیت‌های مشترک و منافع جمعی خود توجه داشته باشند و برای حل مسائل جامعه، رویکردی منسجم و آینده‌نگر اتخاذ کنند.

سید علی مرتضی زیدی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه نباید همواره مشکلات خود را به دیگران نسبت دهد و از شرایط موجود شکایت کند؛ بلکه باید ابتدا ضعف‌های خود را شناسایی و اصلاح کرده و سپس برای اثبات و شکوفایی ظرفیت‌های واقعی خود، با برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و تلاش بلندمدت حرکت کند. آینده موفق جامعه در گرو اعتماد به توانایی‌های خود، تربیت نیروهای متخصص، ایجاد نهادهای پایدار، استفاده صحیح از امکانات و شکل‌دهی به یک حرکت جمعی منسجم است.

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