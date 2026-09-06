به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیون اسلامی تمدن با انتشار بیانیه‌ای از آنچه «پیگیری و فشار» بر شماری از مدیران و کارکنان پیشین این رسانه در داخل افغانستان خوانده، ابراز نگرانی کرده است.

تمدن گفته است براساس اطلاعات رسیده به این شبکه، وزارت دادگستری طالبان و شماری از نهادهای دیگر از طریق تماس‌های مکرر در پی برخی مدیران و کارکنان سابق این رسانه هستند و این وضعیت برای آنان «فضای رعب و نگرانی» ایجاد کرده است.

این ادعا تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده و مقام‌های طالبان نیز درباره آن توضیح عمومی ارائه نکرده‌اند.

تلویزیون تمدن در بیانیه خود تأکید کرده است که مدیران و کارکنان پیشین مقیم افغانستان در ساختار فعلی این رسانه هیچ‌گونه مسئولیت یا ارتباط اداری و کاری ندارند.

براساس این بیانیه، تمامی امور مدیریتی، فنی و انتشار محتوای تلویزیون تمدن اکنون توسط تیم جدیدی در خارج از افغانستان اداره می‌شود.

این رسانه گفته است ساختار تازه آن متشکل از جوانان و نیروهای متخصصی است که مسئولیت ریاست، مدیریت و بخش‌های فنی و رسانه‌ای شبکه را خارج از افغانستان بر عهده گرفته‌اند.

آغاز دوباره فعالیت پس از تحولات حوزه خاتم‌النبیین

تمدن همچنین تأکید کرده است که ازسرگیری فعالیت این شبکه در واکنش به برخورد وزارت دادگستری طالبان با حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) صورت گرفته است.

این شبکه پیش‌تر، پس از ورود نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان به حوزه خاتم‌النبیین و گزارش‌هایی درباره برخورد با طلاب و استادان، اعلام کرده بود دوره سکوت و خودداری از فعالیت رسانه‌ای را پایان می‌دهد و با اولویت فضای مجازی فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

تمدن همچنین وعده داده بود اسناد، مکاتبات، مذاکرات و تعهدات مربوط به اختلافات خود با وزارت دادگستری طالبان را به‌صورت عمومی منتشر کند.

تمدن: فشار بر افراد داخل افغانستان فعالیت ما را متوقف نمی‌کند

این رسانه در بیانیه تازه خود خطاب به مقام‌های طالبان گفته است فشار بر افرادی که با ساختار فعلی شبکه ارتباطی ندارند، تأثیری بر ادامه فعالیت آن نخواهد داشت.

در بخشی از بیانیه آمده است: «فشار، تهدید و ایجاد محدودیت برای افراد بی‌ارتباط با ساختار فعلی تلویزیون تمدن، نه موجب توقف نشرات تلویزیون تمدن خواهد شد و نه این رسانه را از پیگیری حقوق مشروع مراکز دینی، مذهبی و فرهنگی مردم خود بازخواهد داشت.»

تلویزیون تمدن از رسانه‌های شناخته‌شده شیعیان افغانستان است که فعالیت آن در تابستان امسال از سوی وزارت دادگستری طالبان متوقف شد.

اختلاف طالبان با این رسانه بخشی از پرونده گسترده‌تر مجموعه خاتم‌النبیین است؛ مجموعه‌ای شامل حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)، دانشگاه خاتم‌النبیین و تلویزیون تمدن که توسط آیت‌الله محمدآصف محسنی تأسیس شده است.

وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر این مراکز را به وابستگی به یک حزب سیاسی و استفاده از زمین دولتی متهم کرده بود؛ ادعاهایی که مسئولان مجموعه خاتم‌النبیین رد کرده و گفته‌اند اسناد شرعی و قانونی مالکیت در اختیار دارند و پرونده نیز هنوز باید از مسیر قضایی تعیین تکلیف شود.

بیانیه تازه تمدن نشان می‌دهد تنش میان این رسانه و وزارت دادگستری طالبان، پس از ازسرگیری فعالیت شبکه از خارج افغانستان، وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که اکنون مسئله امنیت و وضعیت کارکنان پیشین این رسانه در داخل افغانستان نیز به آن افزوده شده است.

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