به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ژان-لوک ملانشون»، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI)، با انتقاد شدید از جنگ علیه ایران، این جنگ را «مضحک» توصیف کرد و گفت چنین جنگی نه در خدمت منافع فرانسه است و نه به صلح جهانی کمک می‌کند.

ملانشون که در یک تجمع سیاسی در شهر «لیل» فرانسه سخن می‌گفت، با رد همراهی فرانسه با جنگ‌های خارجی تأکید کرد: «ما هیچ ارتباطی با جنگ‌های غیرقانونی، کشتارها و نسل‌کشی گسترده‌ای که شما انجام می‌دهید نداریم.» او خواستار اتخاذ سیاست خارجی مستقل‌تری از سوی فرانسه شد؛ سیاستی که به گفته وی، کمتر با تصمیمات نظامی بین‌المللی همسو باشد و به جای ورود به جنگ‌ها، برای فرانسه نقش میانجی در عرصه جهانی قائل شود.

رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر همچنین در موضعی صریح، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، را خطاب قرار داد و خواستار آزادی فوری «دکتر حسام ابوصَفیه»، پزشک فلسطینی بازداشت‌شده، شد. ملانشون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نتانیاهو باید حسام ابوصَفیه را آزاد کند؛ پزشکی که مایه افتخار حرفه خود و بشریت است! او پس از درمان کودکانی که بزدلانه بمباران شده بودند، اسیر شد. او اکنون بازداشت و شکنجه می‌شود.»

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بر اساس گزارش سازمان «پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل» و شهادتی که «ناصر عوده»، وکیل ابوصَفیه، پس از دیدار با او منتقل کرده است، این پزشک فلسطینی اظهار داشته نگهبانان زندان همچنان او را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند، از خواب محروم می‌کنند و او را تهدید می‌کنند تا درباره شرایط بازداشتش سخن نگوید.

ابوصَفیه از ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴، زمانی که در بیمارستان «کمال عدوان» در شمال غزه مشغول خدمت بود، بازداشت شده است. او همراه با شماری از کارکنان پزشکی و بیماران بازداشت شد و از آن زمان تحت عنوان «مبارز غیرقانونی» در بازداشت رژیم صهیونیستی قرار دارد؛ عنوانی که به مقام‌های این رژیم اجازه می‌دهد افراد را برای دوره‌های طولانی بدون طرح اتهام رسمی یا برگزاری محاکمه در بازداشت نگه دارند.

ملانشون در حالی خواستار آزادی این پزشک فلسطینی شده که ابوصَفیه به یکی از نمادهای انتقادهای بین‌المللی از بازداشت کارکنان پزشکی فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه تبدیل شده است. او پیش از بازداشت، از چهره‌های برجسته پزشکی بود که فروپاشی نظام سلامت غزه را مستندسازی می‌کرد و با وجود حملات مکرر به بیمارستان کمال عدوان به فعالیت خود ادامه داد؛ در همین دوره، پسر او نیز در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی شهید شد.

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